Torra recurrirá al Supremo para que suspenda su inhabilitación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado a la Junta Electoral de Barcelona que recurrirá ante el Tribunal Supremo para que, como medida cautelarísima, suspenda la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena retirarle el acta de diputado y ejecutar su inhabilitación.



Torra ha remitido este sábado un escrito a la Junta Electoral de Barcelona en el que pide a este organismo provincial que se abstenga de realizar ninguna actuación para ejecutar el acuerdo de ayer de la JEC para hacer efectiva su inhabilitación.



La JEC acordó ayer, con siete votos a favor y seis en contra, ordenar a la Junta Provincial de Barcelona que retire el acta de diputado de Torra, una vez se notifique íntegramente el contenido de su resolución, en que estima los recursos de PP y, parcialmente de Cs y Vox, para inhabilitar al presidente catalán tras su condena, que aún no es firme, por no retirar a tiempo los lazos amarillos en la campaña de las generales del pasado 28 de abril.



Torra sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que esta resolución de la JEC "supone una vulneración" de sus derechos fundamentales, por lo que comunica a la Junta Provincial su intención de presentar "de inmediato", una vez reciba la notificación "formal e íntegra" de este acuerdo, un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo.



El presidente catalán también anticipa que solicitará al Supremo la medida cautelarísima de suspensión de la resolución impugnada, para impedir así que se ejecute la orden de retirarle la credencial como diputado mientras la sala contencioso-administrativa resuelve su recurso.



Por este motivo, solicita a la Junta Provincial de Barcelona que se abstenga de "realizar ningún tipo de ejecución" del acuerdo de la JEC, para "no vulnerar" su derecho a la tutela judicial efectiva.



En su escrito, Torra detalla que la JEC le notificó a las 18.03 horas de ayer en un correo electrónico un avance de su acuerdo, donde ordena a la Junta Electoral de Barcelona que le retire el acta de diputado al entender que en su caso se debe aplicar la ineligibilidad sobrevenida recogida en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), lo que acarrearía su inhabilitación como presidente.



El recurso que Torra ante la sala contencioso-administrativa del Supremo discurrirá de forma paralela al que anunció ante la sala penal del alto tribunal en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del pasado 19 de diciembre, que le condenó a un año y medio de inhabilitación por no retirar a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en periodo electoral.



El TSJC condenó a Torra por su "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" al no acatar las resoluciones de la Junta Electoral Central, lo que, para al tribunal, es muestra de una "voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca" de contravenir los mandatos de la autoridad electoral".