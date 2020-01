Casado pide a Sánchez activar el 155 o lo denunciará por prevaricación

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si no cesa el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o de lo contrario, actuará contra el candidato a la investidura por prevaricación.



En su réplica a Sánchez en el debate de investidura, Casado ha recordado que Torra ya ha avanzado que no piensa reconocer la decisión de la Junta Electoral Central que le inhabilita y le ha preguntado qué va a hacer ante este desacato y rebeldía ante el estado.



Ha subrayado que si Torra no cesa en las próximas horas, lo que debería hacer Sánchez es iniciar el requerimiento para que acate la resolución y, si no lo hace, tendría que activar de inmediato el artículo 155 de la Constitución.



Si no lo hace, le ha advertido de que podría incurrir en prevaricación por hacer resoluciones injustas por un mero rédito electoral y, en consecuencia, el PP actuaría contra él "con la misma firmeza que -ha dicho- hemos hecho con Torra".

Casado dice que Sánchez quebrará la Seguridad Social y engaña a pensionistas

Ademñas, ha acusado al candidato socialista a la Moncloa, Pedro Sánchez, de querer quebrar el sistema de la Seguridad Social y de llevar a cabo un "desvío masivo del gasto", al tiempo que le ha recriminado que engaña a los pensionistas.



"No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza", le ha espetado Casado durante su turno de réplica a Sánchez en el primer día de debate de investidura en el Pleno del Congreso y tras criticar un programa económico que incluye una "subida brutal de los impuestos".



Ha lamentado que quiera derogar la reforma laboral aprobada por el PP, "que creó más de 2 millones de empleos" y le ha preguntado cómo piensa cumplir con los 7.000 millones de euros de recorte que le exige Bruselas para poder cuadrar el déficit público.



"El crecimiento económico de España ha bajado del 2 %...¿Cómo lo va a hacer? ¿A quién miente a España o a Bruselas?", le ha preguntado.



Casado ha acusado a Sánchez de volver a congelar las pensiones al dejar en suspenso la revalorización del 0,25 % aprobada por el PP y ha afirmado que ha hecho "un engaño masivo a los pensionistas".



Sánchez ha señalado durante su discurso que planteará a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.



Ha prometido actualizar las pensiones por ley conforme al IPC y ampliar las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.



Por su parte, Casado también le ha criticado que plantee un plan de lucha contra el fraude fiscal y le ha pedido que mire "al banco azul donde ha habido irregularidades y creación de instituciones opacas para eludir el pago de impuestos".

Anuncia que apoyará al PRC en Cantabria si PSOE rompe con este partido

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que está dispuesto a apoyar al PRC si el PSOE rompe su acuerdo de Gobierno en Cantabria por votar la formación regionalista en contra de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.



Ha asegurado que esta es su intención "para dar estabilidad a Cantabria" si finalmente el PSOE cumple su amenaza de romper en esta comunidad con el PRC ante su negativa a apoyar a Sánchez.



Casado ha recordado que el PRC fue el "único apoyo" de Sánchez en la investidura fallida de julio y se ha situado como alternativa a los socialistas para garantizar un gobierno en Cantabria.