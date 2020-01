Cs ve "indistinguible" a Sánchez de lo que dice Torra sobre Cataluña

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado que el discurso de Pedro Sánchez es "indistinguible" de lo que dice Quim Torra cada día en el Parlamento de Cataluña, criticando al candidato por haber salido "a defender más a los golpistas que a los jueces que dan la cara por este país".



En una comparecencia en el Congreso tras escuchar al candidato a la investidura, Arrimadas ha insistido en que el discurso de Sánchez está pensado "en contentar a ERC y a los separatistas y no a la mayoría de los españoles".



Cree que aún hay tiempo, hasta el martes día 7, para evitar que Sánchez pacte con los populistas y nacionalistas y saque adelante un gobierno con el PP y Ciudadanos: "Si lo hemos hecho en Bruselas por qué no lo podemos hacer en Madrid. No hay necesidad de mendigarle el apoyo a ERC, al PNV, al BNG... ".



De nuevo ha vuelto a apelar a esos barones del PSOE, con los que ha hablado estos días, que "por mucho menos que esto echaron a Sánchez" y les ha pedido que alcen la voz para evitar el acuerdo con populistas y nacionalistas.



"No hay cargo público o sueldo público que merezca esta infamia. Estamos a tiempo de que esta locura se pare", ha subrayado.