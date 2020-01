El PP tacha de "anticonstitucional" y "fraude" el discurso de Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha tachado el discurso del candidato socialista, Pedro Sánchez, de "anticonstitucional" y considera que constituye un auténtico "fraude democrático" con el que ha demostrado no tener principios ni "legitimidad" para presidir España.



En su análisis de la intervención inicial de Sánchez en el debate de investidura, García Egea le ha recriminado que "asume el vocabulario independentista" al hablar de superar la judicialización del conflicto catalán y que no ha dicho nada del acuerdo firmado con ERC para su investidura.



Y ha concluido que también es "un fraude electoral", ya que cree que ha incumplido todas sus promesas de campaña sobre el separatismo, por lo que los españoles no le darían hoy su apoyo en el caso de tener que votar de nuevo.



"Sánchez es una fake news", ha afirmado García Egea, además de acusar al candidato socialista de tener "nulo respeto por la ley" y estar más preocupado por que "no se molesten Torra, Puigdemont y Junqueras" que por respetar a los magistrados del Tribunal Supremo.



Ha añadido que, en su discurso "plagado de generalidades", el candidato socialista "evidencia que para él todo es instrumental y el único fin es ser presidente a cualquier costa".



Para García Egea, Sánchez "ha demostrado no tener criterio ni principios" ni "legitimidad de origen para presidir España" y que su "peor enemigo" son las reformas del PP, que ha dicho que quiere derogar.



Un partido que va a intentar evitar "con rigor y trabajo serio" que nadie, ni Sánchez ni los separatistas, estén por encima de la ley, según García Egea, quien ha vuelto a atribuir al PP el mérito del acuerdo de ayer de la Junta Electoral Central para inhabilitar a Quim Torra y evitar que Oriol Junqueras sea eurodiputado.