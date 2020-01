PP-A acusa a Díaz de "vender a los andaluces para mantener su sillón"

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha acusado a la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, de estar "vendiendo a los andaluces para mantener su sillón", puesto que se mantiene "callada" ante los "ataques" que está sufriendo está comunidad por parte del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

En una entrevista con Europa Press, Loles López ha indicado que es evidente que Susana Díaz está "haciéndole la ola a Pedro Sánchez por miedo a que la echen". Ha añadido que Díaz tenía dos opciones, escoger entre su partido o entre su tierra "y ha escogido a su partido y ha vendido a su tierra".

"Pedro Sánchez quiere poco a Andalucía, pero también quiere muy poco al PSOE andaluz y especialmente a Susana Díaz. Le ha hecho mucho daño a esta tierra y mucho daño a su partido", ha dicho Loles López, en referencia a la decisión del Gobierno en funciones sobre la "intervención" de Andalucía y la censura que supone a la gestión del anterior Ejecutivo del PSOE-A.

Ha manifestado que el PSOE-A "no tiene rumbo" en este momento y está "centrado única y exclusivamente en protegerse de la corrupción que lo ha cercado". Para Loles López, el PSOE-A se tiene que "renovar de los pies a la cabeza y la renovación tiene que empezar por su jefa, Susana Díaz".

Para la dirigente popular, la corrupción no es "sólo del pasado", sino que Susana Díaz "ha contribuido mucho". Ha indicado que en la Junta se están descubriendo "cajas fuertes con documentos que nunca se han entregado", mientras que durante el Gobierno de Susana Díaz se intento "dilatar" la entrega de documentación a la justicia por el caso de los ERE.

Ha denunciado que tras la sentencia de los ERE, Susana Díaz salió a "justificar la corrupción de su partido, en lugar de salir a pedir disculpas o a dar alguna explicación". Ha señalado que el Gobierno de Díaz se "retiró de la acusación" en la pieza política del caso de los ERE y "no ejerció las acciones civiles para evitar que el patrimonio de los expresidentes y de exaltos cargos de la Junta no se viera afectado".

En cuanto a si el PP-A apoyará la iniciativa de reprobación de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de Susana Díaz que el grupo Adelante Andalucía ha presentado en el Parlamento y que se debatirá en el nuevo periodo de sesiones, ha apuntado que tomarán la decisión cuando llegue el momento, pero lo que está claro es que a una parte del Gobierno del PSOE lo ha reprobado ya la justicia y a otra parte del Gobierno, el de Susana Díaz, "lo ha reprobado la sociedad".

Ha manifestado que confía en que el Gobierno andaluz pueda recuperar dinero defraudado en el caso de los ERE, pero "es muy complicado", porque Susana Díaz "retiró" la acusación particular y no ejerció las acciones civiles, lo que significa que muchos de los condenados no lo estén económicamente, mientras que hay muchas empresas que ya están disueltas, o hay acciones "que han prescrito". Ha indicado que el Ejecutivo lo está peleando "con uñas y dientes", pero está "muy complicado".