Sánchez cierra su discurso pidiendo "patriotismo" a la oposición

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha cerrado su discurso en el Congreso reclamando a los grupos parlamentarios que no fomenten la división ni provoquen que la convivencia se resienta. "Eso también es patriotismo", ha dicho.



Antes de finalizar su intervención, que ha durado una hora y cincuenta minutos, Sánchez ha pedido "humildemente" a sus adversarios que "piensen en la gente" que ve el debate desde sus casas.



Les ha reclamado por eso que expongan su visión alternativa al programa que ha expuesto con "la pasión y convicción" que les dicte su conciencia, y ha asegurado que será un honor escucharles y debatir con ellos.



Pero también les ha pedido que no contribuyan con sus palabras a que "la convivencia se resienta".



"No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las empresas, más desencuentro a las familias. Eso también es patriotismo", ha dicho Sánchez concluyendo así su discurso.



Una intervención que se ha llevado el aplauso prolongado y en pie no sólo de la bancada socialista, también de la de Unidas Podemos, el partido con el PSOE va a conformar el Gobierno de coalición.



Antes, Sánchez ha hablado de patriotismo en otro momento de su discurso en el que ha explicado lo que significa este concepto para su Gobierno.



Ha considerado que "patriotismo significa amparar por igual a todos los españoles, en especial a las minorías y a los más vulnerables".



"Patriotismo significa exhibir con orgullo nuestros logros en derechos sociales; nuestra condición de pioneros en libertades civiles. Patriotismo significa desplazar del espacio público los símbolos que evocan un periodo de opresión y dictadura ejercida contra españoles por sus ideas o por su lengua", ha añadido.



Y ha prometido que el Gobierno que se conforme "enarbolará y hará honor a nuestra bandera, nuestras banderas, pero jamás se camuflará tras ellas para herir u oprimir a otros compatriotas".



Por otro lado, Sánchez admitía ser consciente de que muchos de los grupos de la Cámara no comparten las ideas que ha expuesto, pero ha subrayado que "eso no impide dialogar, alcanzar acuerdos y convivir a diario entre todas y todos".



Y ha insistido en su compromiso y el de la futura coalición de Gobierno progresista de hacer del diálogo "una herramienta que vuelva a reconciliar a la política con la calle.



La sociedad, ha añadido, ansía de los políticos "grandes acuerdos, grandes pactos y grandes consensos". "Que vuelva la cultura del acuerdo y se aleje la del enfrentamiento", ha apostillado.