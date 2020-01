Sánchez: "No se va a romper España, se va a romper el bloqueo"

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, ha arrancado este sábado el debate de investidura asegurando que "no se va a romper España" ni la Constitución, si no que lo que se va a acabar es el "bloqueo".

"Buenos días. No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Se va a romper el bloqueo al Gobierno democráticamente elegido por los españoles", han sido las primeras palabras del candidato a la Presidencia del Gobierno.

Acusa a la derecha de negarse a facilitar la gobernabilidad

Pedro Sánchez, ha acusado a la "bancada de la derecha" de negarse a facilitar la gobernabilidad del país y ha criticado que anuncie los "peores presagios" para España y al tiempo "se niegue a evitarlos". No comparto sus terrores", ha dicho.



En su intervención, Sánchez ha asegurado que "el PSOE es un partido español formado por compatriotas" que con "aciertos y errores ha contribuido a mejorar la vida de la gente".



Sánchez ha insistido en que la derecha se "equivoca cuando ponen en duda el compromiso de la izquierda con España".



Y ha añadido que si sus temores "no son fingidos", no alcanza a entender porque no mueven un dedo para que no sucedan".