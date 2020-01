Máxima expectación entre los diputados ante el debate de investidura

Portavoces y líderes políticos acuden a la sesión del debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con toda la vista puesta en las consecuencias que pueda tener las resoluciones de la Junta Electoral Central sobre el presidente catalán, Quim Torra, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.



A la entrada del pleno, algunos portavoces han expresado su impresión sobre el debate, que comienza este sábado.



Desde Unidas Podemos, su portavoz, Irene Montero, ha subrayado que "lo mejor" que puede salir del debate de investidura es un "gobierno fuerte de coalición progresista" que hará "todo lo posible para que vidas españoles sea mejor".



Desde Compromís, Joan Baldoví, ha mostrado su preocupación de que "algunos" intenten desestabilizar la investidura "intentando ganar en los tribunales aquello que no les dieron la urnas".



Del otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado al PSOE y a su portavoz, Adriana Lastra, que rectifique y pida perdón por sus críticas a la Junta Electoral Central.



Tras denunciar la negociación "más opaca que se conoce", Montesinos ha reclamado a Pedro Sánchez que aclare en el debate "cuantas líneas rojas está dispuesta a atravesar".



"Vamos a intentar hasta el final para que no salga esto", ha añadido la portavoz de Cs, Inés Arrimadas.



En esta misma línea, Vox espera que la investidura no salga adelante una vez que la Junta Electoral Central ha demostrado que "los aliados de Sánchez en este intento de investidura son los peores enemigos de España", ha denunciado su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa.