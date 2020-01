La investidura más convulsa, marcada por la Junta Electoral Central

El debate de investidura más convulso de los últimos años comenzará este sábado bajo la sombra de los acuerdos adoptados por la Junta Electoral Central (JEC), a favor de inhabilitar a Quim Torra y de rechazar el acta de eurodiputado de Oriol Junqueras.



Al inicio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, sucederá una reunión de la Ejecutiva de ERC, convocada de urgencia anoche para estudiar los acuerdos de la Junta y analizar cómo condicionan el actual contexto político.



Además, a las 17.00 horas empezará un pleno en el Parlamento de Cataluña destinado, a priori, a reprobar la decisión de la JEC.



Así de turbio está el contexto político, y así comenzará el pleno del Congreso destinado a investir a Sánchez.



Es el resultado previsto tras los diferentes acuerdos que el PSOE ha ido labrando durante los últimos días, de los que una mayoría cuajaron ayer.



Tras el acuerdo con Unidas Podemos, vino el del PNV, y acto seguido el de ERC, Compromís, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y Coalición Canaria. Se ha apeado el PRC porque no comparte el contenido del pacto de los socialistas con Esquerra.



El balance de votos aseguró ayer viernes la investidura de Sánchez, aunque por poco margen.



Sin embargo, una primera decisión de la Junta Electoral sobre Torra tensó la situación, y una segunda sobre Junqueras la ha puesto en cuestión. Dirigentes independentistas han criticado duramente los acuerdos del árbitro electoral.



La resolución sobre el presidente de la Generalitat consistió en ordenar la retirada de su credencial como diputado autonómico, la declaración de su escaño como vacante, la cesión de éste al siguiente candidato en la lista electoral, y por último, la inhabilitación al frente del Govern. Todo por estar condenado, aunque sin sentencia firme, por un delito de desobediencia.



La que afectó a Junqueras supuso la negación de su condición de eurodiputado electo al pesar sobre él una sentencia firme de pena a trece años de prisión por sedición y malversación.



Como los dos estarían dentro del artículo 6.2 de la Ley Electoral, que señala que no pueden ser elegibles quienes tengan penas por sentencia firme o no, la Junta les aplicó la "incompatibilidad sobrevenida" y les inhabilitó.



Durante la jornada del sábado se sabrá si este vuelco en la política catalana termina volcando también la investidura de Sánchez.



El candidato del PSOE debatirá desde las 9.00 horas, y durante toda la jornada, con la mayoría de los líderes de la oposición. La primera votación se celebrará mañana.



En caso de no sacar mayoría absoluta en ella, el pleno del Congreso acogerá una segunda votación 48 horas después, el martes que viene, en la que ya será necesaria la mayoría simple, es decir, más "síes" que "noes".



Parece que será el desenlace, pero las consecuencias desatadas por la JEC, aún por concretarse, han llevado la investidura a un clima turbulento.