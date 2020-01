CC se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria-PNC ha acordado este viernes la abstención en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, según ha anunciado el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán, tras culminar la reunión del máximo órgano del partido.

La decisión, tomada por unanimidad de los 100 miembros del Consejo, es no apoyar la investidura y que la diputada nacionalista Ana Oramas vote abstención. Eso sí, el partido ha facultado al secretario general para que, "en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en el escenario político y se altere la actual matemática parlamentaria o de que se reabra la negociación de aquí al momento de las votaciones, pueda valorarse si se mantiene la abstención".

Según explicó Barragán esta abstención se fundamenta en considerar "claramente insuficiente" para CC-PNC el contenido del documento que remitieron el pasado día 30 los negociadores socialistas. "Ese documento elimina, a nuestro juicio buena parte de las concreciones de desarrollo del REF y el Estatuto que estaban recogidas en el documento remitido por CC-PNC y NC dejando su contenido en un listado de buenas intenciones que no pueden ser suficientes para el sí", indicó.

Al tiempo, dijo "no confiar en una propuesta que parte de quienes se jactan en otras negociaciones en cumplir el marco jurídico y en Canarias han hecho lo contrario en múltiples ocasiones". "El cumplimiento del REF y el Estatuto no está en cuestión y como nacionalistas no podemos permitir que se ponga en entredicho dejándolo como moneda de intercambio en una negociación; el fuero canario y el REF se cumple sí o sí", concluyó.