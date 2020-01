Mujer marroquí con cáncer viaja en patera para curarse en España

Una mujer marroquí que padece de un cáncer se embarcó en una patera, junto a un número indeterminado de emigrantes clandestinos, en dirección a Canarias para intentar curarse en España.



Fatma Aboudrar publicó en su cuenta en Facebook su foto y un vídeo -que fue recogido profusamente por los medios marroquíes-, que le muestra junto a otros emigrante a bordo de una patera, que al parecer salió de las costas del Atlántico.



"La vida continúa pese a las duras circunstancias. No he encontrado otra vía que subir a los barcos de la muerte, arriesgar mi vida durante varios días en busca de la salvación, de una nueva vida y un segundo nacimiento", explicó Aboudrar en un largo comentario que acompañó el vídeo (https://www.facebook.com/fatma.aboudrar.1/posts/2473366549597182), que publicó tras haber llegado a España.



Aboudrar, procedente de El Aaiún (en el Sáhara Occidental), recibió en su cuenta muchos comentarios de solidaridad y apoyo de internautas.



El viaje de Aboudrar coincide con una campaña lanzada recientemente en las redes sociales en Marruecos de personas enfermas de cáncer y que no disponen de medios para curarse.



"No queremos morirse de cáncer" ha sido el lema de esta campaña -que ha gozado de una gran solidaridad social- en la que los enfermos denuncian la lentitud en el otorgamiento de las citas en los hospitales, reclaman mejor atención médica y la gratuidad de tratamiento.



Cada vez más hay emigrantes que salen en pateras desde las costas marroquíes del Atlántico después de que las autoridades estrecharon el control sobre las costas del Mediterráneo.



El Ministerio de Interior señaló en un informe presentado el pasado noviembre ante el Parlamento que en 2019 Marruecos abortó 64.798 intentos de emigración clandestina y ha desmantelado 154 redes de tráfico de seres humanos.