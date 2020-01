ERC llevará a la mesa con el Gobierno la defensa del referéndum

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha subrayado este jueves que su formación llevará a la mesa paritaria que se pondrá en marcha entre el Gobierno y el Govern catalán la defensa del referéndum.

En rueda de prensa, Aragonès ha reivindicado que con esta mesa de negociación ERC cumple lo que había prometido en la campaña de las elecciones generales del 10N y ha subrayado que quiere llevar a esta mesa los "grandes consensos" de la sociedad catalana: la apuesta por el diálogo, la defensa de un referéndum y el fin de la vía judicial.

Según él, ERC ha alcanzado este acuerdo para ponerlo al servicio de la ciudadanía y de las instituciones catalanas, y ha rechazado que busquen un beneficio partidista. "No queremos que esto sea una victoria de partido. No venimos a buscar victorias y menos de partido. Debe ser una ganancia de país", ha afirmado en su intervención al final del Consell Nacional del partido, que ha validado el acuerdo con el PSOE, por el que los republicanos se abstendrán en la investidura de Sánchez y se establecerá una mesa de negociación entre gobiernos para solucionar el conflicto catalán.

El dirigente republicano ha destacado que la mesa de diálogo pactada con el PSOE incluye las cuatro patas que pedía ERC: que fuera entre gobiernos, que se pudiera hablar de todo, con un calendario y con unas garantías de cumplimiento.

"Era esencial para ERC que, si se entraba en una etapa de negociación, no fuera una etapa vacía, como las negociaciones que hemos conocido los últimos 40 años de carácter autonómico. No estamos hablando de una transferencia autonómica. Estamos hablando de un conflicto político sobre quien debe decidir el futuro de este país: si son los ciudadanos de Cataluña o no", ha recalcado.

RECONOCIMIENTO DE TORRA

Así, ha asegurado que este acuerdo abre la vía política y del diálogo para buscar una solución, ya que se reconoce que existe un conflicto político, y se reconoce "la legitimidad de todas las partes, todas las propuestas y también todas las instituciones: el Parlament, el Govern y el presidente" de la Generalitat.

En este sentido, ha dicho que ERC ofrece este pacto para que las instituciones catalanas y el Govern definan qué contenido llevan a la mesa de diálogo --considera que debe ser la propuesta de un referéndum sobre la independencia como acordó el Ejecutivo tras la sentencia del 1-O--, quién debe componer la delegación catalana en este espacio y con qué calendario.

Además, se ha referido a la reunión que ha mantenido este jueves con el presidente de la Generalitat, Quim Torra: "He podido trasladar al presidente que vamos juntos a esta mesa con la propuesta que compartimos, que la solución es un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Vayamos a defenderlo", ha asegurado, después de que en este encuentro Torra le haya dicho que el Govern no asume el acuerdo entre ERC y PSOE.

Aragonès también ha recalcado que en la mesa de negociación ambas partes tendrán libertad para plantear sus propuestas sin límites y, por eso, deberán "analizar, valorar y formular alternativas" sobre lo que se plantee desde cada lado.

"NO VAMOS A VENDER MAGIA"

El vicepresidente del Govern ha reconocido que el contexto es complicado, pero que están convencidos de que es la mejor oportunidad para iniciar el camino del diálogo: "Somos conscientes de las dificultades, no somos ingenuos. No vamos a vender magia, sabemos que será difícil".

En la misma línea, ha añadido: "Sabemos que esta oportunidad de empezar a hablar y de hacer política puede ser que no nos permita alcanzar todo lo que queremos, pero nosotros lo plantearemos con la máxima de las convicciones".

"No es el final del camino, es un inicio que nosotros trabajamos para que nos lleve a nuestros objetivos. No venimos a engañar a la gente pero vale la pena comenzar este camino, vale la pena comenzar a desbrozar. Quien desbroza normalmente sufre algunos rasguños pero avanza", ha apuntado.

Asimismo, ha pedido determinación y tenacidad para afrontar esta mesa de negociación, y ha reclamado al independentismo que continúe sin renunciar a nada pero alzando la bandera del diálogo: "No se pierde nada en esta vía. No tenemos que dejar de hacer nada ni tenemos que renunciar a nada, sino que debemos iniciar un nuevo registro para hacer que el Estado haga política".

"Hasta ahora el Gobierno del Estado no quería hacer política", y ha concluido que han conseguido este cambio gracias al voto de la ciudadanía en las elecciones generales.

Asimismo, ha defendido el acuerdo que los republicanos han alcanzado con el PSOE para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez y ha sostenido que ERC asume riesgos con este pacto para lograr "beneficios para el conjunto del país". "ERC con este acuerdo asumimos un riesgo, pero abrir caminos para hacer política vale la pena", ha zanjado.