ERC: abstenerse no implica "renunciar a nada" y "vale la pena"

El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha defendido que la abstención de los republicanos para facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez permitirá iniciar un camino de "diálogo y negociación" que "vale la pena" emprender, y ha destacado que esto no implica "renunciar a nada".



"Son 88 años de historia de ERC que ponemos al servicio, no de una visión partidista, sino al servicio del país. ERC, con este acuerdo, somos conscientes de que asume riesgos. Pero abrir caminos para hacer política vale la pena (...). Vale la pena asumir riesgos de partido a cambio de beneficios para el conjunto del país", ha dicho al término de la reunión del consejo nacional.



Este órgano ha avalado, con un 96,5 % de los votos a favor, el acuerdo sellado por los negociadores de ERC y PSOE para formar -en un máximo de 15 días tras la formación de Gobierno- una mesa de negociación entre gobiernos, cuyas conclusiones se someterán a una consulta ciudadana en Cataluña.



"Estamos ante un conflicto político, no estamos ante (...) un problema de competencias autonómicas, es un conflicto político de fondo", ha señalado Aragonès, que ha aseverado que el acuerdo con los socialistas parte de este reconocimiento de la raíz del problema.



Aragonès ha apuntado que en ERC son "conscientes de las dificultades" de la etapa que se abre y que los acuerdos que se alcancen en esta mesa "dependerán de la capacidad negociadora", si bien ha reconocido que no irán a "engañar a nadie".



"No somos ingenuos. No vamos a vender magia, sabemos que será difícil. Sabemos que esta oportunidad de empezar a hablar, de hacer política, quizás no nos permita alcanzar todo lo que queremos, pero nosotros lo plantearemos con la máxima de las convicciones", ha remachado.



Para Esquerra, "la amenaza de un gobierno de la derecha y la extrema derecha" era una razón "insuficiente" para fijar un posicionamiento favorable a la investidura de Sánchez, ya que éste voto debía ir acompañado "de un camino para un compromiso de resolver el conflicto político en Cataluña".



Aragonès se ha congratulado de que el acuerdo con el PSOE reconozca la "bilateralidad" entre gobiernos porque "no es ERC quien puede negociar en nombre de Cataluña" sino "sus instituciones".



"Ponemos nuestros trece diputados asumiendo el riesgo político que comporta desde un punto de vista de partido para poner el beneficio al conjunto del país", ha remachado el coordinador nacional de ERC.



Este acuerdo parte "desde la libertad de cada parte" para llevar a la mesa de negociación sus postulados, y Aragonès ha reiterado que la parte catalana defenderá "un referéndum de independencia, el fin de la represión y una etapa de reconocimiento de los derechos de la ciudadanía".