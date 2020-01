PSOE-A espera que el Supremo "ponga la cosas en su sitio" con los ERE

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha considerado que la sentencia de la pieza política del caso de los ERE conocida hace unas semanas ha sido "muy dura" y ha confiado en que el Tribunal Supremo (TS) "ponga las cosas en su sitio", al tiempo que ha criticado que el Gobierno andaluz haga "oposición a la oposición" al pedir la renuncia de la líder de los socialistas andaluces y expresidenta, Susana Díaz, por este caso.

En una entrevista concedida a Europa Press, Cornejo ha dicho no entender cómo el PP-A y Ciudadanos (Cs) "tienen la vergüenza de, mientras han perdido todas las elecciones que se han celebrado en el último año, y han sido muchas, decirle a quien gana que se tiene que ir".

Sobre el caso de los ERE, el número dos del PSOE-A ha explicado que llevan muchos años conviviendo con este asunto y que lo primero fue pedir disculpas porque ocurrió con gobiernos socialistas, "pero con el tiempo nos hemos comenzado a dar cuenta, espero que también los que tienen ansias por hacer daño al PSOE-A y no por saber lo que ocurrió con este caso, de que muchos reconocen que fueron medidas de ayudas sociolaborales necesarias".

Tras recordar que la situación que vivió Andalucía a final de los años 90 fue "conflictiva, de quiebra y cierres de empresas" y que el Gobierno tenía que dar soluciones; Cornejo ha defendido que la idea de conceder ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas fue buena, "tanto que hoy día hay cerca de 7.000 familias que tienen un prejubilado que sigue cobrando, fue una solución vital".

"QUE PAGUE EL QUE HAYA COMETIDO IRREGULARIDAD"

No obstante, ha asumido que "hubo quien no hizo el uso que había que hacer de las ayudas o quien promovió intrusos, y esto es inadmisible, denunciable y que caiga todo el peso de la ley sobre quien lo haya hecho" pero, ha apuntado, "de ahí a que hubiera una organización diseñada con conocimiento no había nada".

Así las cosas, Cornejo ha señalado que la sentencia "es muy dura para todos", a la par que se ha pronunciado "totalmente" convencido de que los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como consejeros como Carmen Martínez Aguayo, "ni conocían ni tenían nada que ver con ninguna irregularidad".

Por eso, cree que ahora "tienen una oportunidad" ante el Tribunal Supremo, por el recurso que cabe presentar tras la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, "que espero que ponga las cosas en su sitio y pueda resolver definitivamente".

Por contra, ha lamentado que "hubo quien no lo hizo bien, que abusaron de la confianza del consejero o del presidente de la Junta que lo nombró, que no actuaron con la honradez con la que debe actuar un socialista". "Somos los primeros interesados en que paguen, eso es inadmisible, queremos limpieza y que pague el que haya cometido cualquier irregularidad", ha zanjado el dirigente andaluz del PSOE-A.