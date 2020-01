Andalucía registró 58 muertes por ahogamiento en 2019

Andalucía registró 58 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos en el año 2019, la segunda comunidad después de la Valenciana, con 61, en esta estadística, según el informe anual de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.



Con un total de 440 personas muertas por ahogamiento en espacios acuáticos en España, 2019 es el segundo peor año del último lustro, con un incremento de 67 fallecidos (un 17,96 %) con respecto a 2018.



Este pasado mes de diciembre murieron en España 23 personas por esa causa y se convirtió en el sexto peor mes del año.



La Federación destaca que este incremento del 17,96 % con respecto al año anterior (2018 fue además el periodo que menos muertes anotó entre los años 2015 y 2019) supone un aumento "que no se había registrado hasta ahora" en los años estudiados.



El mayor número de víctimas se había dado en 2017, con 481 fallecidos, lo que supuso un crecimiento del 10 % respecto a los 437 fallecidos de 2016, el peor año hasta entonces, mientras que esa anualidad contabilizó una subida del 5,3 % en relación a 2015 (con 415 muertes).



Para la presidenta de la Real Federación Española de Salvamento Socorrismo, Isabel García Sanz, el aumento de 2019 "ratifica que la disminución de 2018 fue consecuencia del menor uso de los espacios acuáticos motivado por el retraso en el inicio de su uso por el mal tiempo, que se prolongó casi hasta el comienzo del verano, y no porque se hubiesen tomado las medidas que llevamos décadas reclamando".



García Sanz ha reiterado que la prevención, la formación y la adopción de decisiones legislativas "son las únicas vías para afrontar este problema de salud pública que ha costado la vida a 2.146 personas en cinco años", y espera que el próximo Gobierno "sea consciente de esta realidad y no la eluda, como han hecho las Administraciones anteriores".



A lo largo de 2019, el 69,1 % de las personas muertas por ahogamiento en el medio acuático tenían 45 años o más, el 79 % eran hombres y el 76 % tenían la nacionalidad española.



El 43 % perecieron en una playa y en el 81 % de los casos el lugar del óbito carecía de un servicio de vigilancia de socorrismo, mientras que en la franja horaria de las 10.00 a las 20.00 horas se produjeron el 70,9 % de los fallecimientos.



Por meses, julio fue el que más víctimas mortales se cobró, con 95, seguido de agosto, con 74, y junio y septiembre, con 50 en cada caso, después octubre (46), mayo (26), diciembre (23), enero y abril (17 cada uno), marzo (16), noviembre (14) y febrero (12).



La Comunidad Valenciana, con 61 muertes, fue la que más ahogados no intencionales registró el pasado año, seguida de Andalucía (58), Cataluña (57), Galicia (54), Canarias (49), Castilla y León (28), Baleares (23), Cantabria (22), Murcia (20), Asturias (15), Aragón (13), País Vasco (12), Castilla-La Mancha (9), Extremadura y La Rioja (6), Madrid (4), Navarra (2) y Melilla (1). En Ceuta no se ha dado ningún caso.