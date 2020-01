Tres animales son abandonados cada 5 minutos en España

Unos 300.000 animales son abandonados cada año en España, tres cada cinco minutos, y a las tradicionales mascotas -perros y gatos- se suma cada año un número creciente de especies exóticas invasoras, como tortugas, hurones, mapaches o cotorras, ha denunciado este jueves Ecologistas en Acción.



En un comunicado con motivo de la proximidad del día de Reyes, la organización conservacionista recuerda que casi la mitad de perros y gatos que llegan a los hogares españoles lo hacen en forma de regalo, lo que implica que la persona que lo recibe no ha participado en la elección ni reflexionado sobre las implicaciones de tener un animal a su cargo.



Ecologistas en Acción asegura que, pese a que el abandono de animales no varía significativamente a lo largo del año, el 33 por ciento de los abandonos que se producen en los primeros meses está relacionado con los regalos navideños y el final de la temporada de caza.



Según datos de la Fundación Affinity, en 2018 las asociaciones protectoras de animales y centros municipales recogieron 113.217 perros y gatos abandonados, lo que representa tan sólo una parte del número total de abandonos, ya que muchas mascotas mueren de hambre, atropelladas o enfermas y otras son recogidas directamente por particulares.



La federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (Fapam) estima que el número real de abandonos al año es superior a los 300.000, lo que supone una media de tres animales cada cinco minutos.



Ecologistas en Acción hace hincapié en que el creciente abandono de especies exóticas invasoras tiene importantes consecuencias sobre el medio natural, ya que su rápida proliferación daña ecosistemas y desplaza a especies nativas, lo que le convierte en una de las mayores amenazas para la biodiversidad.



La organización insiste en que, en los últimos años, la compra de mascotas a criadores o en tiendas ha tenido un repunte respecto a la adopción, una decisión que "incrementa la cadena de maltrato animal y conlleva el sacrificio de muchos ejemplares que no se pueden vender".



Para Chesus Ferrer, portavoz de Ecologistas en Acción, "la adopción de mascotas supone dar una salida a un animal necesitado", pero no es la única manera de contribuir al bienestar animal: "Hay otras formas de ayudar a las protectoras, ya sea mediante donaciones o suscripciones, la difusión por las redes de sus llamamientos o a través del voluntariado", dice.