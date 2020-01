PP-A dice que Sánchez ha iniciado una "cruzada" contra los andaluces

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha alertado de que el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ha iniciado una "cruzada" contra los andaluces, como pone de manifiesto, sobre todo, la "intervención de la autonomía financiera" de esta comunidad. López no ha descartado que el PP-A se eche a la calle, en una gran movilización junto a la ciudadanía, para reclamar que el Ejecutivo nacional dé marcha atrás en ese "ataque" a Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, ha manifestado que el panorama que se está dibujando a nivel nacional, con un posible Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de los independentistas, es "tremendamente dañino" para los andaluces. Un último episodio de la "agresión constante" del Gobierno central del PSOE a Andalucía ha sido, según ha señalado, la "decisión de intervención de esta comunidad" y se ha preguntado qué se puede esperar cuando los socialistas "ya estén gobernando en España con Podemos y los independentistas".

Para Loles López, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha decidido "vender Andalucía para comprar la Moncloa". "Está más claro que el agua", según ha indicado la dirigente popular, quien ha señalado que las pruebas evidentes son la "intervención de la autonomía financiera" de la comunidad y el hecho de que no se paguen los 537 millones de euros que se le deben por la liquidación del IVA.

"Ahora quiere que los andaluces paguen las juergas del PSOE y por eso nos intervienen", según ha sentenciado Loles López, para quien el "ataque" a esta tierra por parte del Ejecutivo es "constante".

Se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez y el líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, están "tremendamente molestos" con Andalucía porque la Junta ha tomado medidas como la bonificación al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones y Donaciones y la bajada del tramo autonómico del IRPF o del impuesto de transmisiones patrimoniales, y ellos, en cambio, quieren "freír a impuestos" a los españoles.

"Ellos piensan que el dinero tiene que estar en el bolsillo de su partido y nosotros pensamos que tiene que estar en el bolsillo de los andaluces", ha dicho Loles López.

Respecto a si cree que sería más conveniente repetir las elecciones generales en lugar de un Gobierno central con el apoyo de independentistas, ha manifestado que nadie quiere ir a unos terceros comicios porque lo que se necesita es estabilidad: "Ahora, todo tiene un límite y es que el gobierno que se está formando y que se percibe es tremendamente dañino no sólo para Andalucía, sino para toda España, pero especialmente para los andaluces".

En este sentido, ha manifestado que unas terceras elecciones quizá serían "una opción" si lo que se perfila "es tan dañino como lo que se está viendo actualmente y no hay un cambio".

Lo que se está viendo en este momento, según ha añadido, es que el Gobierno de Pedro Sánchez trae una "cruzada contra los andaluces". "Aquí se perjudica a los andaluces, no se perjudica al Gobierno de Andalucía", según ha sentenciado Loles López, preocupada por que el Ejecutivo nacional quiera "intervenir la autonomía política y financiera" de esta tierra, por el hecho de que fue el anterior Gobierno del PSOE-A el que no cumplió, en el año 2018, con los objetivos de estabilidad, de deuda pública y de regla de gasto.

Respecto al hecho de que el Ministerio de Hacienda reclame a la Junta un plan de ajuste, ha indicado que la Junta ya ha hecho sus "deberes", con la aprobación de un presupuesto para 2020 que plantea la estabilidad presupuestaria y el déficit cero.

A su juicio, lo que está claro es que Pedro Sánchez "no quiere que en Andalucía se elimine el impuesto de Sucesiones y Donaciones ni que se sigan bajando impuestos ni tampoco que se sigan aumentando las partidas para la sanidad pública andaluza y se contrate más personal sanitario".

ATAQUE A LAS POLÍTICAS SOCIALES

"El ataque es a las políticas sociales y a la bajada de impuestos que estamos llevando a cabo. Al final se está atacando directamente el estado de bienestar", ha sentenciado López, quien ha recalcado que en los presupuestos de 2020 se ha blindado el estado del bienestar, mientras que el PSOE-A se dedicaba a blindar el "bienestar del partido".

Ha garantizado que el PP-A va a salir "con todas las armas a defender nuestra autonomía y a defender nuestra Andalucía, la de todos los andaluces". Se ha mostrado convencida de que hay "muchos votantes del PSOE que están tremendamente decepcionados con lo que está ocurriendo y especialmente decepcionados con el PSOE andaluz y con Susana Díaz".

Ha manifestado que si hay que "salir a la calle, se saldrá a la calle". Ha señalado que hay mucha gente de "todos los colores políticos" que está pidiendo esa movilización contra la "intervención" de Andalucía.

"Si el pueblo andaluz se tiene que volver a echar a la calle, que se eche a la calle", según ha expresado López.

Asimismo, ha manifestado que si en 2019 no se cumple con el objetivo de déficit no es por que "incumpla" Andalucía, sino que será porque "incumple" Pedro Sánchez, que no paga a esta comunidad lo que le debe, como son los 537 millones por la liquidación del IVA.

Ha insistido en que si Andalucía no cumpliera el objetivo de déficit en 2019, el "responsable" sería el presidente del Gobierno en funciones: "No creo que ocurra, pero sí ocurre, hay un responsable, que es el que se está quedando con el dinero de los andaluces, Pedro Sánchez".