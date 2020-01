Hasta 2019 gobernaba en Japón Shinzo Abe, pero desde hoy es Abe Shinzo

Si hasta el cierre de 2019 Japón estaba gobernado por quien se identificaba como Shinzo Abe en idiomas distintos al japonés, desde hoy será Abe Shinzo, como parte del cambio en una costumbre milenaria y que ahora se quiere desterrar.



Ya desde hace meses el Gobierno de Tokio viene aireando su deseo de que, al igual que ocurre cuando se escriben los nombres en japonés, el orden en inglés comience con el apellido y después con el nombre propio.



Eso es algo que ya se da en otros países de Asia. China, por ejemplo, está presidido por Xi Jinping y al dictador norcoreano se le llama Kim Jong-un en cualquier idioma, ambos con el apellido por delante.



Pero a mediados del siglo XIX, en medio de los esfuerzos de Japón por romper el aislamiento tradicional, el país optó por plegarse a la influencia occidental y alterar el orden de los nombres cuando se mencionan en idiomas distintos al japonés.



Eso hizo que los tratados internacionales que firmó Japón desde entonces fueran con los responsables identificados con el nombre propio y el apellido, en ese orden, y de esa misma forma se identificaban a sus líderes cuando se utilizaban otras lenguas.



El cambio de costumbre, sin embargo, comenzó a incubarse en los últimos años, y oficialmente el ministro de Educación, Masahiko Shibayama, anunció el 6 de septiembre que desde este primero de enero se cambiará el orden de los nombres en los textos oficiales.



El pasado 11 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores distribuyó a los medios internacionales un correo electrónico donde reflejaba esa intención, y detallaba dónde se aplicarían los cambios.



Será en los sitios de internet del Gobierno, en los documentos administrativos, en las listas de nombres que se incluyan en reuniones organizadas por el Gobierno y en documentos escritos en lenguas distintas al japonés.



También en las cartas credenciales que presenten sus embajadores en otros países y en "las traducciones al inglés o francés de las certificaciones de autoridad para la firma de acuerdos internacionales".



"Los cambios comenzarán el 1 de enero de 2020, pero los ministerios japoneses y las agencias pueden ponerlo en práctica antes de esa fecha si es posible", aclaraba la nota oficial, que indicaba que cuando sea necesario el apellido irá en mayúsculas.



Ya desde septiembre pasado al primer ministro nipón se le identifica en el sitio del Gobierno como Abe Shinzo en su página en inglés, aunque hasta hace poco el canal público de televisión, NHK, solía identificarlo en su web en inglés como Shinzo Abe.



Y en las primeras horas de hoy, no parece que haya cambios en esa costumbre. La primera nota del año en la que se menciona al primer ministro en el sitio de internet en inglés de NHK sigue identificándolo con el nombre propio por delante.



También lo está haciendo este primero de enero la agencia local Kyodo en su servicio en inglés, en una nota al dar cuenta del mensaje de Año Nuevo.



Parece que será difícil para el Gobierno convencer del asunto a esferas no oficiales, ya que como dicen a Efe japoneses como Koji Hoshino, el tema es complejo porque, por ejemplo, en las tarjetas de crédito "en todo el mundo" se coloca primero el nombre propio.



"Desde el punto de vista práctico, este cambio provoca una confusión innecesaria, y no veo mucho que nos sirva de ventaja", agrega.