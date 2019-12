Vox dice que Andalucía trabajará para evitar el "colapso" de España

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha dicho este lunes que "desde Andalucía se trabajará para evitar el colapso de España y que acabemos en corralitos" ante la acción de un Gobierno que ha calificado de "neoperonista".



"Si se cumplen los presagios, y todo apunta que así será", ha señalado Hernández en conferencia de prensa, el Gobierno que surja de las "negociaciones secretas, nada transparentes" obedecerá "a la manera de entender la política por parte de Podemos, una manera personalista y realmente populista, con resultados de pobreza y atraso".



Ante esa perspectiva, ha señalado que el Gobierno andaluz ha de dar "pasos decididos" y "no dirigir la región a base de titulares sin contenido político", en alusión a las intervenciones posteriores a los Consejos de Gobierno, cada martes, las cuales ha calificado de "mala manera de hacer política".



No obstante, Hernández se ha felicitado por el anuncio del Gobierno andaluz de no pagar la defensa de los condenados en el caso de los ERE, si bien ha matizado que esto "debería de haberse anunciado desde el primer momento".



Vox ha puesto al Gobierno andaluz "no líneas rojas, pero sí exigencias severas", como que publique cuanto antes las auditorías que encargó sobre la Administración paralela de los Gobiernos socialistas y que deje de gastar dinero en "planes de lenguaje inclusivo, de empoderamiento de la mujer o de impacto de género en las Obras Públicas".



Sobre las declaraciones de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de que ella sería "dique de contención de las propuestas de Vox" sobre este asunto, Hernández le ha pedido que no sea también "dique de contención contra el sentido común" y que esos fondos los dedique a dependencia y discapacidad porque ya hay "cientos de millones malgastados".



A la pregunta de si las propuestas de Vox son responsables del repunte de mujeres víctimas de violencia machista, Hernández ha contestado diciendo que será al contrario, puesto que todas las propuestas de su partido son desoídas y siempre las votan ellos solos, con lo que esa responsabilidad la ha atribuido a la política actual, de las que ha dicho que ha de ser reformulada.



Entre las exigencias de Vox al Gobierno andaluz ha enumerado "cambios de calado en la RTVA, no solo de caras nuevas sino de reorientación absoluta, con respeto a la pluralidad y la neutralidad", en lo que ha calificado como una de las principales demandas de su electorado.



También ha pedido una actitud "proactiva" del Gobierno andaluz frente ala Política Agraria Común (PAC), una modificación legislativa que permita a los padres decidir sobre las actividades complementarias en Educación, avances en la lucha contra la inmigración irregular y ayudas a mujeres embarazadas que lo precisen, así como la formulación de una Ley de Concordia, de la que ha dicho que "en un año no se ha hecho nada por indolencia del Gobierno" andaluz.