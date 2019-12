PSOE: Primer año de Gobierno PP-Cs ha sido "nefasto" para la sanidad

El PSOE-A ha tildado este lunes de "nefasto" para la sanidad pública andaluza el primer año de Gobierno del PP y Ciudadanos, con el cierre vespertino de numerosos centros de salud durante el periodo navideño, el aumento de las listas de espera y el "colapso" de los servicios de Urgencia.



En declaraciones a los periodistas, la diputada andaluza y secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha denunciado que hay una "estrategia de las derechas de deteriorar la sanidad pública andaluza para poner una alfombra roja a la privada y que hagan negocio sus amiguetes".



"Quieren crear una sanidad pública de segundo nivel y una de primera para quien se la pueda pagar", ha asegurado, tras lo que ha advertido de que "con la salud no se juega".



"Hace unos días lamentamos la muerte de un hombre en Olula del Río (Almería) al no ser atendido por falta de personal en el centro de salud", ha lamentado Pérez, que ha agregado que no se puede permitir la decisión del Gobierno andaluz de "desmantelar" la sanidad pública porque tiene "consecuencias graves en la vida y en la salud de los andaluces".



Ha calificado de "bastante curioso" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya elegido un pueblo pequeño de la sierra de Huelva, concretamente Cumbre de Enmedio, para difundir esta noche su mensaje de fin de año, cuando "son esos pueblos pequeños y las zonas rurales de Andalucía las que más están padeciendo las políticas de PP y CS, con el cierre de escuelas rurales y centros de salud".



"Estamos ante un gobierno sin alma, que demuestra su falta de compromiso con los andaluces; nos están felicitando las Navidades de una forma bastante curiosa cerrando nuestros centros de salud, dejando sin pediatra a la inmensa mayoría de los pueblos andaluces o anunciando por carta a las familias de personas dependientes que se quedan sin el programa de respiro familiar", ha lamentado.



La dirigente socialista ha hecho estas declaraciones ante las puertas de un centro de salud de la barriada de Sevilla Este, en la capital andaluza, uno de los centros afectados por el cierre vespertino durante el periodo navideño.



Pérez ha deseado que el 2020 sea un "año mejor" para los andaluces, aunque se ha mostrado poco esperanzada, ya que el Gobierno andaluz sigue "centrado en los montajes y fuegos de artificios y en mentir a los andaluces", ha asegurado.