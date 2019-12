Podemos censura el postureo del presidente andaluz

El secretario Político y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha censurado hoy el "postureo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un discurso de fin de año en el medio rural.



En declaraciones a los medios de comunicación, Ganfornina se ha referido al discurso que el presidente andaluz pronunciará con motivo del fin de año y que retransmitirá esta noche la RTVA desde el municipio onubense Cumbre de Enmedio, el más pequeño de Andalucía.



Con ese "discurso anunciado a bombo y platillo por todos los medios y por la RTVA" el presidente de la Junta también da continuidad al "postureo" de la expresidenta y dirigente socialista, Susana Díaz, según Ganfornina.



"Está bien que Moreno acuda al medio rural andaluz y que lo conozca y sepa de primera mano sus problemas, pero está mejor que se deje de postureo y que dejan de cerrar centros de salud, líneas públicas de educación y que se ocupen de los menores y no cierren convenios con asociaciones de centros de día para menores y dependientes", ha afirmado el dirigente de Podemos.



Ha augurado que será un "un discurso vacío, que no da soluciones a los problemas de los andaluces porque a pesar del juego de trilero del Gobierno y del PSOE con el Ejecutivo central, ambos están de acuerdo con las mismas políticas económicas".



Ha incidido en que el gobierno se debe dejar de "postureo y preocuparse por los problemas de los andaluces" y ha abogado por una política alternativa que blinde los servicios públicos en Andalucía.



En este primer año del gobierno de la derecha en Andalucía, ha quedado claro, según Ganfornina, que "no estaban preparados" para asumirlo porque "no se lo esperaban" y la cascada de dimisiones y ceses de altos cargos proyecta el "caos de gestión en la administración" .