La Audiencia acuerda fianza para un quinto CDR

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este jueves una fianza de 10.000 euros para Alexis Codina, el quinto de los siete encarcelados en septiembre por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos que podrá quedar en libertad provisional.

Si abona la fianza, Codina se convertirá en el primer miembro del 'núcleo productor' de los explosivos del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) en quedar en libertad provisional, ya que el tribunal considera las sustancias precursoras que utilizaron los investigados "no son en sí mismas explosivos".

Según el sumario de la causa, al que tuvo acceso Europa Press, el domicilio habitual de Alexis Codina habría como "laboratorio clandestino" para la célula terrorista en la preparación, confección y práctica de diversos compuestos explosivos, tal y como concluían los investigadores de la Guardia Civil. A su vez, el domicilio habría servido como almacenamiento y depósito para terceros de las diferentes sustancias peligrosas.

No obstante, la Sala destaca que en la pericial elaborada por los dos técnicos del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Barcelona no se ha encontrado "referencia a la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos". Además, insiste en que en el domicilio de Codina no se halló Termita, sino precursores de la misma.

"Lo que sí nos permite afirmar, desde el punto de vista de los elementos justificantes de la prisión, es el hecho de la objetiva inexistencia de explosivos en poder del señor Codina y que, por ello, su situación en este aspecto no difiere de los otros tres encausados recurrentes respecto de los que se ha acordado la posibilidad de imposición de una fianza para obtener su libertad", señala el auto en referencia a otros sospechosos en esta causa.

NO HA SIDO DECLARADO GRUPO TERRORISTA

Por otro lado, el tribunal compuesto por los magistrados Fernando Andreu, José Ricardo de Prada y María Fernanda García Pérez destaca que la causa está todavía "en proceso de investigación" y que, por tanto, aún no existe una "previa organización delictiva de carácter terrorista" que haya sido así declarada judicialmente.

De este modo, la Sala "no puede emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos, ni de la existencia de una organización que se habría constituido 'ex novo', ni de desde el punto de vista de sus finalidades, estructuración, previas manifestaciones delictivas o grado de desarrollo en su posible conformación".

Pese a ello, el tribunal confirma la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los posibles delitos en esta causa, ya que existe "suficiente fundamento" para mantener la hipótesis de que detrás de los CDR detenidos podría existir un grupo terrorista.

Respecto de los fines para acordar la medida de prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para Codina, la Sala valora la existencia de "claros elementos de arraigo, personales, sociales y familiares del recurrente" y no ve "riesgo real de colusión o entorpecimiento del procedimiento o destruccion de pruebas".

SÓLO QUEDARÍAN DOS CDR EN PRISIÓN

Cuando pague la caución impuesta por la Sala de lo Penal, Alexis Codina se convertirá en el quinto de los siete CDR encarcelados el pasado 26 de septiembre que podrá salir de la prisión madrileña de Soto del Real, eso sí, con medidas cautelares tales como comparecencias semanales ante el juzgado o comisaría de Mossos d'Esquadra más cercana a su domicilio, prohibición de salida del territorio nacional con entrega de pasaporte y designación de domicilio donde ser localizado.

Hasta el momento, la Audiencia Nacional había acordado la prisión provisional eludible bajo fianza para Eduard Garzón, Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch --estos tres salieron en libertad el viernes pasado-- y Ferran Jolis --cuyo auto ha sido notificado este jueves--. Según la investigación de la Guardia Civil, los cuatro formaban parte del 'núcleo ejecutor' del ERT, es decir, no habían manipulado las sustancias precursoras de explosivos.

Este jueves, la Sala de lo Penal, con el visto bueno de la Fiscalía, ha ampliado el criterio para acordar fianza también para un miembro del 'núcleo productor', por lo que ya sólo quedan en prisión dos de los detenidos el pasado septiembre: Jordi Ros y Germinal Tomás Abueso.