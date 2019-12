La Fiscalía recurre la absolución de Borja Thyssen

La Fiscalía ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal 22 de Madrid que absolvió a Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen, de un delito de fraude fiscal, en un escrito en el que pide la nulidad de la sentencia al considerar que el fallo carece de argumentos para exculparle.



El Ministerio Público sostiene que la decisión de absolver al acusado de defraudar 592.557 de euros del IRPF de 2007 no tuvo en cuenta la falta de "coherencia" de las pruebas practicadas sobre el país de residencia de Borja Thyssen.



Según el juez, no quedó probado que el acusado residiera en España, mientras que la Fiscalía, que pedía dos años de prisión y una multa de 1,2 millones, entiende que el acusado aparentaba vivir en Andorra para evitar el pago del impuesto de la renta a la Hacienda española por los ingresos obtenidos (de 1,4 millones de euros) con la venta de noticias familiares a una revista.



Por ello, según informa la Fiscalía, el Ministerio Público cree que sí existen pruebas de que vivía en España pero "no han sido valoradas", como tampoco las declaraciones prestadas por los testigos durante la instrucción y sus contradicciones en el juicio.



Quedó comprobado en la vista oral, según el Ministerio Fiscal, que Borja Thyssen residió en España en 2007 de forma "ininterrumpida" más de 183 días, es decir, más del medio año que fija la normativa para justificar la tributación en otro país.



Por ello, la versión dada por el acusado para "generar la apariencia de su residencia en Andorra, aportando diversa documentación que nada acredita", es insuficiente para disculpar el presunto fraude en un "paraíso fiscal".