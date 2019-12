¿Miedo al exceso de sudoración en estas fiestas?

Las vacaciones suelen ser sinónimo de descanso, pero en fechas señalas como la Navidad, los días importantes pueden generar mucho estrés. Este sensación de ansiedad puede producir una sudoración excesiva en un momento inoportuno en el que se está con mucha gente. En estas situaciones, resulta muy útil el uso de productos especializados como los de Perspirex para combatirla y evitar la incomodidad que esta produce.



Muchas personas tienen todo planeado para los días especiales y cuidan hasta el más mínimo detalle, pero a veces el exceso de sudor puede echar por tierra todo lo que se ha planificado. Y es que no hay nada más desafortunado que no sentirse cómodo en las reuniones familiares o con los amigos, por eso buscar un buen antitranspirante es tan importante. No hay nada más desagradable que esas gotitas de sudor capaces de reducir la confianza de uno mismo, por eso cada vez existen más soluciones a este problema.

Algunos trucos y consejos para evitar la sudoración excesiva son muy antiguos y caseros, pero actualmente existen soluciones muy modernas que ayudan a tener todo bajo control y así poder despreocuparse de este pequeño incoveniente.

La mejor solución es usar un antitranspirante de confianza como el que ofrece Perspirex, un producto innovador que actúa directamente sobre las glándulas sudoríparas durante la noche. La actividad del cuerpo humano se reduce notablemente durante las horas de sueño, y es en este momento cuando el producto actúa sobre estas glándulas para lograr una mayor eficacia. Es una opción estupenda para las personas con exceso de sudoración o para situaciones concretas en las que se sepa que se va tener mucho estrés porque el efecto dura varios días. Dónde comprarlo es una de las búsquedas más solicitadas en Internet.

Otro consejo para evitar estas situaciones tan incómodas es mantener una buena higiene de las zonas de cuerpo más propensas a sudar, ya que de esta manera no solo se reduce notablemente la sudoración, sino que los malos olores disminuyen bastante. A veces es muy complicado evitar sudar, pero al menos se puede disminuir el olor corporal. Además, no solo hay que mantener aseado el cuerpo sino el lugar en el que se pase más tiempo. Un espacio limpio con buena ventilación reduce notablemente el sudor corporal.



Aunque se trata de productos muy básicos que todo el mundo tiene en casa, pocas personas saben de su utilidad como antitranspirantes. Lavar axilas o pies regularmente con cualquiera de estos dos productos reduce bastante la sudoración.



Buena alimentación y depilación

La alimentación es un pilar fundamental y es que hay determinados alimentos que harán que rompas a sudar de golpe ya que generan reacciones determinadas en el organismo. Por eso hay que evitar alimentos como el picante sino reducir su consumo y ser consciente de lo que genera su consumo en el cuerpo. No existe un alimento milagroso que reduzca la sudoración, pero si se puede reducir el mal olor evitando alimentos que contengan ácido cítrico.

Por otro lado, aunque no todas las zonas del cuerpo se pueden depilar, loas marcas de sudor alrededor de las axilas se pueden reducir notablemente gracias a la depilación. Hay que tener en cuenta que el vello de las axilas eleva la temperatura corporal, así que no es de extrañar que las axilas depiladas suden menos que las que no se depilan. Aunque este consejo no es aplicable a algunas zonas como las plantas de los pies.

Algunas reuniones o determinadas fechas suponen un aumento de la tensión y generan estrés o ansiedad que el cuerpo humano, de forma natural, traduce en sudor. Hay que evitar las situaciones que generen tanto estrés o intentar controlarlo lo mejor que se pueda.

El tipo de ropa utilizada es muy importante también a la hora de evitar sudar, ya que hay tejidos que transpiran más que otros. Por ejemplo, las prendas de algodón son ideales para las personas que sudan mucho puesto que permiten pasar el aire y evitan la acumulación de calor en el cuerpo, aunque actualmente las prendas deportivas se fabrican con tejidos más modernos que el algodón y tienen las mismas ventajas que este. Si el algodón se encuentra entre los tejidos que se debe buscar, la licra se sitúa justo en el otro extremo. Las prendas fabricadas con un alto porcentaje de licra hacen propician la sudoración puesto que imposibilitan la transpiración. Este tipo de tejido debe ser evitado por las personas que tienen tendencia a sudar.

Si bien el tipo de tejido es importante, la holgura de la prenda también es fundamental. Cuanto más estrecha es una prenda, más suda el cuerpo. Esto se debe a que las prendas ajustadas dificultan la traspiración.

Así que ya sabes, si quieres acabar con el sudor opta por el uso de un antitranspirante como el que ofrece PErspirex.