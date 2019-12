Ciudadanos rechaza la comparación con los "ultraconservadores" de Vox

La portavoz de Ciudadanos en el Senado y en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado que su formación no tiene que virar al centro, porque "nunca" se han ido de allí, y ha rechazado que se les compare con los "ultraconservadores" de Vox.



En declaraciones a Efe, Roldán ha descrito a su partido como una fuerza "moderada", "de centro" y "liberal", y ha negado que en los últimos tiempos haya abandonado esa centralidad para intentar ocupar el espacio político del PP.



"Nunca nos fuimos del centro", ha defendido al ser preguntada por si el congreso de Cs en marzo significará un viraje del partido, cuyo declive electoral ha sido interpretado, por parte de los críticos, como consecuencia de un giro a la derecha y de episodios como el pacto con el PP en Andalucía con el aval de Vox.



"Nosotros somos un partido de centro, y creo que compararnos con partidos ultraconservadores... La verdad es que nos diferencian muchísimas cosas", ha subrayado.



Según la líder del partido en Cataluña, Cs está demostrando la "utilidad del centro": "Somos los únicos, ahora mismo, que hemos puesto encima de la mesa una alternativa a ese gobierno de pesadilla que Pedro Sánchez nos quiere imponer. No he visto a ningún otro partido que ofrezca una solución", ha destacado.



En su opinión, "el centro es más necesario que nunca para que los extremos no resulten decisivos".



Sobre la renovación en la cúpula del partido tras el adiós de Albert Rivera, Roldán está segura de que habrá más de una candidatura, además de la de Inés Arrimadas, que ya se ha postulado para dirigir la nueva etapa y que, a su juicio, sería una "gran líder".