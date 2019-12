Ayuso cree que PP se podría entender con PSOE si Sánchez se apartara

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "se apartara" se tendrían que entender PP, PSOE y el resto de partidos para desbloquear la situación y ha afeado al líder socialista que quiera pactar "con el entorno político de ETA".

"El gobierno de Sánchez va a contentar a los que piensan que es mejor romper la soberanía de todos los españoles y a los que quieren convertir otras comunidades autónomas en pequeñas repúblicas. Este país tiene un presidente que su único proyecto es mantenerse en La Moncloa como sea y es él el que tiene la llave y el que pacta con los independentistas", ha lanzado Ayuso en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press.

La dirigente autonómica cree que si no estuviera Pedro Sánchez y si "se apartara" tendrían que entenderse PP y PSOE y el resto de partidos para buscar las opciones "para que esto no siga así". "Cómo se puede pactar un presupuesto en una cárcel, esto no hay quien lo entienda y no sé cómo hemos podido llegar a hacerlo. No ha tardado ni diez minutos en entenderse con el entorno político de ETA", ha criticado.

Sobre si cree que ante este contexto sería mejor repetir por tercera vez elecciones, la presidenta regional ha indicado que le gustaría pensar "que hay oportunidad de hacer algo", como ya pasó en la Comunidad de Madrid, "leal con el pacto" al que han llegado. "Solo puedo lamentar esto y Sánchez ha llevado al país a este extremo", ha lamentado.

En cuanto al foro que el presidente del Gobierno en funciones quiere organizar con los presidentes de las comunidades autónomas, Ayuso ha indicado que cuando lo convoque ya leerá "toda la letra pequeña" pero que en caso de que les llame acudirá porque ella representa "a todos los madrileños y no solo a los votantes del PP".

"Tengo que ir aunque no puedo estar más en desacuerdo con todo lo que está haciendo, pero intentaré defender las cuestiones básicas de respeto al Rey, la Constitución y después tenemos una serie de reclamaciones económicas destinadas a infraestructuras o a los menores extranjeros no acompañados", ha lanzado.