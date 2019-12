PSOE y ERC siguen sin cerrar la investidura a días de fin de año

ERC asegura que sigue negociando un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, pero el pacto todavía "no está ni mucho menos cerrado" a seis días de que acabe 2019 y cuando aún no se conoce el informe de la Abogacía General del Estado sobre Oriol Junqueras.



Lo ha asegurado este miércoles, día de Navidad, el presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, que ha dicho que se trabaja "con la debida seriedad y discreción" con el PSOE para alcanzar un acuerdo (los republicanos deberían abstenerse en la votación) que ahora no está "ni mucho menos cerrado".



Respecto a la fecha de la investidura, Maragall ha argumentado que "lo importante no es si es el 30, el 2 o el 4, sino el contenido del acuerdo posible, que todavía no está ni mucho menos cerrado".



Desde el PSOE, su presidenta, Cristina Narbona, que ha valorado el discurso del rey Felipe IV para afrontar con unidad los desafíos que tiene la sociedad española, entre ellos el problema de Cataluña, no ha hecho ninguna referencia concreta a las negociaciones con ERC.



Unas negociaciones que a día de hoy no despejan dudas sobre los plazos para convocar un pleno de investidura antes del 30 de diciembre, y puede parecer más factible que pueda ser en los primeros días de enero.



El Congreso tiene habilitados de forma preventiva los días 28, 29 y 30 de diciembre como jornadas hábiles, ante la posibilidad de que en esas fechas pudiera celebrarse el debate de investidura.



Pero si las alegaciones de la Abogacía General del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) -que dictaminó que Junqueras gozaba de inmunidad cuando fue elegido eurodiputado- se conocen el 26 o el 27 es difícil que pueda convocarse el pleno con el plazo de 24 horas requerido para que Sánchez pueda ser investido antes de final de año.



El portavoz de Demòcrates de Catalunya y diputado en el Parlament, Antoni Castellà, ha advertido este miércoles a ERC de que sería "un grave error" facilitar la investidura sin que antes Oriol Junqueras haya sido puesto en libertad.



"No entenderíamos de ninguna manera que en el proceso de investidura de Pedro Sánchez se diese un 'sí' sin haberse cumplido la sentencia europea", ha recalcado Castellà, que está integrado en el grupo de ERC en el Parlament como diputado de Demòcrates.



También la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha urgido este miércoles al Estado a "acatar" la sentencia del TJUE y a "poner en libertad" a los presos independentistas, y ha acusado a la Abogacía de estar "pendiente" de si el PSOE y ERC cierran un pacto para pronunciarse sobre el fallo europeo.



Sobre las posibles fechas de investidura del líder socialista se ha pronunciado asimismo el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, quien cree que se podría hacer "de forma más tranquila" a partir del 8 de enero.



No obstante, ha manifestado comprender "las prisas" por que sea antes de Reyes a la vista de las "sorpresas" que ha habido estos días en el ámbito judicial y político.



Ha reiterado que aún no está tomada la decisión sobre el sentido del voto de los seis diputados del PNV.



Desde EH Bildu, la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizupurua, ha asegurado que su formación "no será obstáculo" para un Gobierno de PSOE y Podemos que "haga políticas de izquierda y progresistas", "afronte los temas" pendientes en el Estado y "abra vías de solución".



Precisamente el partido que tiene firmado un acuerdo con el PSOE, Podemos, ha insistido en valorar el esfuerzo que están haciendo socialistas y ERC.



El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha comentado: "Confío en que finalmente haya un acuerdo, creo que tanto el PSOE como ERC están demostrando que quieren hacer un esfuerzo por ponerse acuerdo y eso nos hace confiar en que finalmente habrá ese acuerdo".



Ante las posibilidades de que la investidura se produzca antes de fin de año o en enero, Echenique ha señalado que "lo importante no es tanto que sea esta semana o la siguiente como que haya investidura y se pueda poner en marcha el Gobierno pronto".



El PP, a través de su secretario general, Teodoro García Egea, ha calificado de "histórico" el mensaje de Navidad del rey y ha aprovechado para acusar a Pedro Sánchez de buscar sus aliados de Gobierno entre quienes tienen como objetivo "derribar" al monarca.



En la defensa de la estabilidad de la Constitución y de la unidad de España apoyan todos los españoles al rey, a excepción de los "socios" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha añadido.



Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha criticado que las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña se celebren "de tapadillo" y ha asegurado que le parecería "mal" que los días 3, 4 y 5 de enero próximo fueran los elegidos para el calendario de investidura.



"Pondría de manifiesto que quiere que el debate pase desapercibido para la opinión pública", ha subrayado.