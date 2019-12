Dispositivos que no pueden faltar dentro de tu hogar

Dentro de nuestro hogar podemos conseguir dispositivos que pueden ayudarnos en nuestras actividades, o bien, hacer más práctica una acción, ya sea limpiar las superficies de tu hogar o lavarnos las manos. Si te interesa conocer estos dispositivos y saber por qué los necesitas dentro de tu casa, ¡continúa leyendo!

Lavarse las manos ahora es más higiénico

Un dispensador de jabon cuenta con un diseño que le permite proporcionar determinada cantidad de jabón líquido. Se suele usar en baños públicos, dado que el uso del jabón se optimiza, no desperdiciando más de lo necesario. Aseguran también más higiene, dado que la persona no entra en contacto con el jabón, previniendo así el contagio de bacterias o virus.

Sin embargo, dentro de tu hogar puede ser de gran utilidad, ya sea que lo coloques en el baño o en tu cocina. Existen dos tipos de dispensadores, los manuales y los automáticos, donde los primeros no necesitan de electricidad, ya que se obtiene el jabón presionando el pulsador y tampoco necesitan de mucho mantenimiento, por lo que le permiten a las personas determinar la cantidad de jabón que quieran.

Por otro lado, el automático conserva el medioambiente más limpio, al disminuir la contaminación entre las personas. No hay contacto al usarlo, ya que usa un sensor para suministrar el jabón y cuenta con un diseño moderno, siendo ideal para baños y cocinas.

¿Cuáles son sus ventajas?

1) Gran capacidad: los distribuidores pueden almacenar una gran cantidad de jabón por lo que no necesitan de mucho mantenimiento.

2) Mayor higiene: ya que no entra en contacto con las personas, el jabón se mantiene limpio y protegido ante gérmenes, siendo más higiénicos de usar.

3) Fácil de rellenar: llenarlos es rápido y sencillo, basta con abrirlos por arriba y agregar el jabón.

4) Variedad de jabones: dado que existen muchos modelos, se pueden usar diversos jabones, ya sea en espuma o líquidos, además de conseguirlos en colores y perfumes variados.

5) Ahorro de dinero: dado que el dispensador se encarga de suministrar el jabón, elimina cualquier desperdicio.

6) Fácil uso: usarlos no es complicado, ya sea oprimiendo el pulsador o por medio del sensor automático.

¿Qué necesitas para limpiar las superficies de tu casa?

Una vaporeta es uno de los mejores pequeños electrodomésticos que puedes tener dentro de tu hogar, siendo también conocidas como limpiadora a vapor. El chorro de vapor que emanan, permite limpiar sin ningún problema las superficies por donde se vaya a pasar, despegando la suciedad a través de la fuerza de la presión.

Existen varios modelos en el mercado que pueden ajustarse a tus necesidades, como los modelos Karcher SC5, Karcher SC3, Polti Smart30, Karcher SC1, H.Koenig NV60, cada una de ellas con sus propias características técnicas que te permitirán saber cuál se adaptará mejor al uso que le vayas a dar dentro de tu hogar, teniendo en cuenta también tu disponibilidad financiera.

Existen dos tipos en el mercado, las de mano y las de tipo trineo. Las dos son útiles para limpiar, sin embargo, se diferencian en su movilidad, así que si necesitas limpiar y alcanzar sitios específicos, transportar o limpiar zonas altas, te servirán mejor las de mano.

En cambio, si necesitas limpiar con más profundidad y durante un tiempo más largo en superficies extensas, a niveles no tan altos, o si bien la suciedad es difícil de sacar de la superficie, las mejores serán las de trineo.

¿Cuáles son sus ventajas?

Entre los mayores beneficios que otorgan se pueden destacar los siguientes:

1) Eliminan bacterias: además de limpiar, los vapores son de los pocos aspectos técnicos de limpieza que pueden eliminar el 99% de las bacterias que se encuentren en las superficies de tu hogar.

2) Eliminan olores molestos: no solo las bacterias desaparecen con estos aparatos, el vapor también es capaz de eliminar cualquier mal olor que pueda tener la superficie.

3) Eliminan manchas: por medio del vapor, podrás deshacerte sin ningún problema de manchas que estén muy pegadas sin importar la superficie que sea.

4) No necesitas químicos: usando este aparato no habrá necesidad de usar químicos fuertes en las superficies que vayas a limpiar. No sólo cuidarás de tu salud, sino que también protegerás a las superficies de cualquier tipo de daño.

Los dos dispositivos te permitirán una mejor limpieza e higiene dentro de tu hogar, de una manera rápida, práctica y muy efectiva.