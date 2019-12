Dos terremotos de magnitud 6,2 y 5,7 sacuden Colombia

Dos terremotos de magnitud 6,2 y 5,7 en la escala de Richter se sintieron con fuerza este martes en varias regiones de Colombia, cuando el país se preparaba para celebrar la Navidad, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).



El organismo señaló que el primer temblor ocurrió a las 14.03 hora local (19.03 GMT), a una profundidad menor a 30 kilómetros de la superficie y su epicentro se situó en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta (centro).



El segundo terremoto sucedió 16 minutos después en la misma región en un punto localizado a 20 kilómetros de Mesetas y a poca profundidad.



Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó de que los temblores se produjeron a una profundidad de solo 10 kilómetros.



Los terremotos se sintieron en el centro y sur de Colombia, con especial intensidad en Bogotá, el Eje Cafetero y el Tolima, así como en el Valle del Cauca (suroeste) y en Antioquia (noroeste).



En barrios de Bogotá y otras ciudades sonaron las sirenas de emergencia y miles de personas evacuaron casas y edificios.



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dijo que hizo un "barrido" con todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y "no se registran afectaciones al momento".



En ese sentido, los cuerpos de bomberos de Bogotá y Cali, la capital departamental del Valle del Cauca, afirmaron que no han recibido llamadas de socorro por los temblores.



A raíz de los terremotos la Vía al Llano, que une a Bogotá con la ciudad de Villavicencio, capital del Meta y puerta de entrada a una de las despensas agrícolas y ganaderas más importantes del país, fue cerrada por unos minutos ya que en la zona son habituales los derrumbes sobre la carretera.



No obstante, sobre las 14.38 hora local (19.38 GMT) se inició el paso alternado de vehículos en el kilómetro más afectado por los derrumbes, después de que "las autoridades verificaran las condiciones de seguridad" y a la espera de que no haya más réplicas.



Esa carretera fue cerrada el 14 de junio y permaneció así tres meses por los constantes desprendimientos de tierra y rocas que interrumpieron el paso en el kilómetro 58, a la altura de la localidad de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca, del que Bogotá es la capital, donde la calzada desapareció bajo los derrumbes.



De igual forma el TransMiCable, un teleférico que conecta los puntos más altos del popular barrio bogotano de Ciudad Bolívar, fue evacuado por temor a nuevas réplicas y por "seguridad de los usuarios y operadores".



La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) señaló que tras realizar inspecciones en pistas, torres e infraestructura general después del terremoto, todos los aeropuertos del país funcionan con normalidad.