Marín ve "un ataque" del Gobierno no poder salir a los mercados

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha advertido del "ataque frontal" del Gobierno central a Andalucía al prohibirle salir a financiarse a los mercados y tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por el incumplimiento en 2018, bajo el gobierno socialista, de las tres reglas de estabilidad de las cuentas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha recordado que era la ahora ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "la responsable" en 2018 con el gobierno de Susana Díaz en este ámbito. "Y ahora, en 2019 cuando se están haciendo bien las cosas, se aprueba un presupuesto con déficit cero, nos castiga", ha indicado.

Además, el también portavoz de Cs en Andalucía ha reprochado el "juego sucio" de la ministra, que está haciendo "un lavado de cara a su mala gestión en el Gobierno de España" porque "va a entrar en déficit en 2019 y quiere enjuagar ese resultado no pagando lo que debe en este año a las comunidades y que seamos las comunidades las que entramos en déficit".

Así, ha detallado que si el Gobierno central no paga a los a andaluces los 1.350 millones --de las actualización de entrega a cuenta y el IVA--, "los que podemos incumplir el objetivo de déficit en la comunidad, en este caso Andalucía". En ese caso, aunque desde la Junta no han valorado ir a los tribunales para reclamar este montante, "si no queda más remedio" tendrá que hacerlo.

Según ha advertido, las comunidades van a "financiar al Gobierno de España" y ha asegurado que hay comunidades que han incumplido el objetivo de déficit, además de Andalucía, en 2018 y "no se le ha hecho lo mismo", de ahí que argumente que se trata de "una medida arbitraria"

Marín ha insistido en que "los mercados están esperando" que Andalucía vaya a financiarse, pero "ahora hay que acogerse al FLA con sus condiciones y con sus intereses que son muchos peores que los del mercado".