Cs apela a los barones del PSOE para frenar un acuerdo con ERC

La portavoz del comité ejecutivo de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha apelado a los 'barones' del PSOE y a otros sectores socialistas a moverse para frenar un posible acuerdo con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, ante el "chantaje" que a su entender plantean los republicanos.



En una entrevista con Efe, Roldán ha declarado que, "en privado, mucha gente en el PSOE", tanto dirigentes como votantes, reconocen estar "horrorizados ante este Gobierno que el señor Sánchez pretende llevar a cabo con nacionalistas y populistas".



Roldán ha emplazado a todas aquellas voces socialistas que desaprueban un eventual acuerdo con ERC a que "apelen a la responsabilidad de Sánchez e intenten hacerle cambiar de opinión", para evitar un Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos condicionado por los independentistas.



"No entiendo cómo Sánchez cede al chantaje de los independentistas en vez de tener el Gobierno de centro moderado que le ofrecemos, capaz de llevar a cabo las reformas que España necesita y que piensa en todos los españoles", ha añadido.



Para la también candidata de Cs a la Generalitat, "es algo de sentido común, y mucha gente dentro del PSOE lo está viendo".



Sobre las conversaciones entre el PSOE y ERC, ha señalado que, más que de una "mesa de negociación", se trata de una "mesa de chantaje", en la que los independentistas "no piden mejoras para todos los catalanes, sino privilegios para ellos mismos", a propósito de la petición de anulación de la sentencia del 'procés' y una amnistía para los condenados por el Tribunal Supremo.



Por otro lado, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, Roldán ha rehusado entrar a valorar el fallo, pero sí ha recordado que tanto el líder de ERC como el expresident Carles Puigdemont, ahora también eurodiputado, "son dos huidos que no han dado la cara ante la justicia por presuntos delitos muy graves".



En ese sentido, ha destacado que, ya desde febrero de 2018, Cs viene proponiendo cambiar la ley para que "los fugados de la justicia" no puedan presentarse a unas elecciones.



"Nos habríamos ahorrado la vergüenza de ver a Puigdemont, que hace unos días decía que Europa era un club de países decadentes, lucir la acreditación de eurodiputado y cobrar el sueldo de esa institución que le parece tan decadente", ha dicho.



También ha lamentado que los independentistas "no dejen de hablar de judicialización" y luego "no paren de saltarse la ley".



"Los que judicializan la política son los que usan el Parlament para saltarse las leyes todos los plenos", ha remarcado en alusión a los reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional a la Mesa y al presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, por tramitar resoluciones independentistas sin aval del alto tribunal.



Según Ciudadanos, también el presidente catalán, Quim Torra, utiliza las instituciones "como escaparate del separatismo".



Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo condenara a año y medio de inhabilitación tras las denuncias presentadas por Cs, Roldán ha subrayado que es "algo muy grave" que un president haya tenido que ser condenado por desobediencia.



Por último, sobre los presupuestos para 2020 que negocian el Govern y los comunes, ha descartado apoyarlos porque "insisten en los chiringuitos y en meter la mano en los bolsillos de los catalanes".



La candidata de Cs a la Generalitat ha criticado que Cataluña sea la comunidad autónoma con más impuestos propios y ha añadido que allí donde está gobernando la formación naranja "no solo se han reducido los impuestos, sino que algunos incluso se han eliminado".