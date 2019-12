Impeachment a Trump en suspenso por falta de acuerdo sobre calendario

Republicanos y demócratas continúan sumidos en un tira y afloja sobre el calendario y los términos en que transcurrirá el "impeachament" (juicio político) al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, arremetió hoy contra los demócratas, a los que acusó de mantener una postura "absurda".



Blanco especial de las críticas de McConnell fue la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, por no haber entregado formalmente al Senado los cargos contra Trump para iniciar el juicio político propiamente dicho.



"Aparentemente, ella cree que puede decirnos cómo llevar a cabo el juicio político", dijo McConnell en declaraciones al programa de televisión "Fox&Friends" de la cadena Fox News.



La semana pasada, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitió que se aprobaran los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Trump, lo que dio luz verde a la apertura de un "impeachment" en el Senado, que probablemente se celebrará en enero y del que es previsible que el mandatario salga airoso al tener mayoría los republicanos en esta cámara y considerando que se requieren dos tercios de los senadores para sacarlo adelante.



Los republicanos querían acelerar el proceso para que el juicio político tuviera el menor impacto posible en la campaña para las elecciones presidenciales de 2020.



Pelosi declaró el miércoles que no tiene claro cuándo entregará formalmente las imputaciones a Trump y alegó que los republicanos no han ofrecido a la oposición garantías de que se llevará a cabo un juicio político justo en el Senado.



McConnell, que describió la situación actual de "punto muerto", destacó que los republicanos no pueden hacer nada hasta que Pelosi les mande el documento con los cargos políticos: "No podemos hacer nada hasta que la presidenta (de la Cámara Baja) envíe los papeles, para que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones" de Navidad.



Por su parte, Pelosi insinuó este lunes que no va a tomar ninguna medida hasta que los republicanos expliquen cómo va a transcurrir el juicio político.



"La Cámara (de Representantes) no puede elegir a nuestros jefes del 'impeachment' hasta que sepamos qué tipo de juicio llevará a cabo el Senado. El presidente Trump bloqueó a sus propios testigos y documentos ante la Cámara y el pueblo estadounidense, con quejas falsas sobre el proceso en la Cámara. ¿Cuál es el pretexto ahora?", se preguntó Pelosi en Twitter.



Los "jefes del 'impeachment" es como se llama en EE.UU. a los "fiscales" en un juicio político, que suele elegir la Cámara de Representantes entre sus legisladores, mientras que el "jurado" del proceso son los miembros del Senado. La selección de los "fiscales" se produce después de la entrega de las imputaciones políticas a la Cámara Alta.



Los demócratas y los republicanos no solo no se ponen de acuerdo respecto al calendario del juicio político, sino también respecto a los términos en los que va a transcurrir, ya que los progresistas quieren llamar a nuevos testigos del caso que comparezcan ante el Senado durante el "impeachment", algo a lo que los republicanos se oponen.



Durante la entrevista con Fox&Friends, McConnell precisó que lo único que quiere es que el proceso se desarrolle como transcurrió en su día el "impeachment" al expresidente Bill Clinton (1993-2001) y detalló cómo es su idea de juicio político.



"Escuchas los argumentos iniciales; tienes un periodo para formular preguntas por escrito, y en ese punto, en el juicio de Clinton, tomamos la decisión sobre qué testigos citar, y como pueden imaginar, fue un ejercicio muy partidista, pero no dejamos que el lado partidista nos alejara de comenzar, por lo que todo lo que estoy haciendo es decir que lo que fue bueno para el presidente Clinton lo es para el presidente Trump", indicó.



En ese sentido, "Pelosi nos está dando el juicio más injusto en la historia del Congreso de EE.UU., y ahora está gimoteando para que haya ecuanimidad en el Senado, y está rompiendo las normas. Ella perdió el Congreso una vez, y lo hará de nuevo", zanjó el político republicano.



Con la aprobación de los cargos la semana pasada, Trump se convirtió en el tercer presidente estadounidense en ser sometido a un "impeachment" después de Clinton y Andrew Johnson (1865-1869).



Los demócratas iniciaron en septiembre una investigación para abrir un proceso de destitución contra Trump, después de la queja de un informante a los servicios de Inteligencia por una conversación telefónica que mantuvo en julio pasado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien pidió que investigara a su rival político, el exvicepresidente Joe Biden -precandidato demócrata a las elecciones de 2020-, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en Ucrania.