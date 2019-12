La vista de apelación de Ana Julia Quezada será el 29 de enero

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado el 29 de enero la vista para dirimir los recursos de apelación e impugnación elevados por las partes ante la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería contra Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, así como la comisión de dos delitos contra la integridad moral y otros dos de lesiones psíquicas hacia sus padres Ángel Cruz y Patricia Ramírez.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal andaluz, que deberá estudiar los recursos de la defensa y la acusación particular en los que, por distintos motivos, piden la repetición del juicio, toda vez que la Fiscalía Provincial impugnó parte de estas peticiones y recurrió la condena por los delitos contra la integridad moral al entender que el jurado popular incurrió en "manifiesto error" al valorar la prueba.

Quezada fue condenada a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía de Gabriel Cruz así como a ocho años y tres meses más por el resto de delitos, si bien la sentencia dictada el 30 de septiembre por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería aún no es firme. Mientras, la penada ha sido trasladada desde la prisión de El Acebuche en Almería a la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila.

La Fiscalía impugnó la apelación presentada por la defensa de Ana Julia Quezada e interpuso, asimismo, un recurso contra los delitos probados contra la integridad moral de los padres, al margen de los delitos de lesiones psíquicas. La fiscal indicó que, en el caso enjuiciado, "no cabe duda" de que Ángel Cruz y Patricia Ramírez "sufrieron un padecimiento inconmensurable" pero remarcó que la "interpretación que de los hechos" realizó el jurado respecto del delito contra la integridad moral "incurre en manifiesto error y no pondera adecuadamente un juicio de razonabilidad".

Con respecto al recurso de apelación presentado por la defensa y que impugna, la fiscal expresó su "disconformidad" y solicitaba la confirmación íntegra del fallo a excepción de los dos delitos contra la integridad moral. También se pronuncia sobre el ensañamiento que el jurado no apreció y que ha llevado a la acusación particular a pedir que se repita el juicio por no avenirse a la pericial de parte que presentó contra el criterio de los forenses.

En este sentido, la representante del Ministerio Público "en su posición de garante de la estricta legalidad en defensa del interés público sin servir intereses particulares" consideró que "siempre la pericial forense más sólida, técnica, motivada y lo que es fundamental, más objetiva".

Ante la nulidad del juicio solicitada por la defensa al considerar que la magistrada-presidenta del tribunal podría haber inducido al jurado a que desechase la agravante de ensañamiento, que la Fiscalía no pedía, la madre de Gabriel ha manifestado recientemente su interés en que se repita la vista oral. "He pedido que se celebre un nuevo juicio, o que, en su caso, de manera extraordinaria, nos dijeran científicamente porqué rechazaron el ensañamiento porque tengo derecho y necesito como madre respuestas".

Al hilo de esto, ha señalado que, en caso de que se derogase la prisión permanente revisable, habría que "convertir la pena y si se quedara solo en alevosía, cumpliría menos años y no podría ser condenada a la pena máxima, 25 años". "Yo tengo que pelear porque ella no salga nunca más a la calle", según ha aseverado.

La Audiencia Provincial de Almería ya prorrogó la prisión provisional para Ana Julia Quezada por un plazo máximo de 14 años, 31 meses y 15 días a la espera de que se sustancien los recursos presentados al TSJA.