China bajará los aranceles a más de 850 productos desde el 1 de enero

China rebajará los aranceles a más de 850 productos a partir del próximo 1 de enero con el objetivo de "ampliar las importaciones y promover el desarrollo coordinado del comercio", informó hoy la agencia estatal de noticias Xinhua.



Entre los productos que se verán afectados por la rebaja están la carne de cerdo congelada, componentes de alta tecnología como equipos de prueba de semiconductores y chips de memoria, y medicinas para tratar la diabetes y el asma.



"Los ajustes se harán para ampliar las importaciones, promover el desarrollo coordinado del comercio y avanzar en el desarrollo de alta calidad de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta (el macroproyecto internacional chino de construcción de infraestructuras)", explica la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China en un documento recogido este lunes por Xinhua.



La fuente indicó que esta reducción arancelaria se aplicará también al aguacate congelado y al zumo de naranja no congelado, además de a otros productos, "en un esfuerzo por incrementar de manera moderada la importación de bienes de consumo cotidiano que son relativamente escasos en el país o que tienen características extranjeras".



MEDICAMENTOS, A "TASA CERO"



"China aplicará una tasa cero de importación a productos farmacéuticos que contengan alcaloides para el tratamiento del asma, así como a materias primas para la producción de nuevas medicinas para la diabetes", agrega el texto.



En el caso de otros productos, no se precisa el nuevo gravamen, aunque el documento apunta que será menor al que se aplica a los productos de sus socios comerciales con estatus de "nación más favorecida".



Este anuncio llega diez días después de que Washington y Pekín alcanzaran una primera fase de acuerdo en la larga senda hacia la resolución de la guerra comercial que enfrenta a ambas potencias. En cualquier caso, no aparece ninguna referencia a Estados Unidos en el texto.



La reducción del precio a la importación del cerdo, uno de los productos básicos en la dieta de los chinos, se produce en un momento en el que la piara nacional de gorrinos se ha visto diezmada por una epidemia de peste porcina africana detectada en agosto de 2018.



El diario hongkonés South China Morning Post interpreta que el gesto de las autoridades chinas busca "abrir la economía a un mercado internacional más libre" y afirma que los términos utilizados evocan aquellos de la rueda de prensa en la que China anunció la citada primera fase del acuerdo comercial hace diez días.



NUEVAS REBAJAS EN CAMINO



Asimismo, dice el texto, durante 2020 "China seguirá aplicando tasas arancelarias favorables a los bienes procedentes de los países menos desarrollados que han establecido relaciones diplomáticas" con el país asiático.



Se trata de un guiño a los pequeños países centroamericanos y del Pacífico que recientemente han cambiado los lazos diplomáticos que tenían con Taiwán por otros nuevos con China, en una maniobra que busca aislar internacionalmente a Taipéi, considerada por Pekín una provincia rebelde que ha de volver a su soberanía.



Además, la fuente indicó que se producirán más rebajas en el futuro a productos de Chile, Perú, Costa Rica, Islandia, Pakistán o Australia, entre otros países, en virtud de los acuerdos de libre comercio firmados de manera bilateral.



Desde que, a principios del pasado año, EE. UU. iniciara una guerra comercial con China por -entre otros asuntos- el desequilibrio de la balanza comercial, el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología, las relaciones entre las dos mayores economías del planeta se han deteriorado rápidamente.



Los enfrentamientos entre Washington y Pekín no se ciñen a lo comercial, sino que también abarcan una pugna tecnológica y la presencia e influencia en el ruedo internacional.



Además, las tensiones comerciales entre las dos mayores potencias económicas mundiales van más allá de las relaciones bilaterales y tienen profundas consecuencias mundiales.



En sus últimas previsiones de crecimiento mundial, publicadas en octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó sus proyecciones de expansión al 3 % este año, dos décimas menos que en julio, lastradas por las dudas sobre la posible solución de esta disputa.