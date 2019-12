El delegado de Gobierno espera que la Junta presente el plan de ajuste

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha asegurado que la Junta de Andalucía tiene que presentar el plan de ajuste que le exige el Gobierno a Andalucía por el incumplimiento del objetivo de déficit, deuda y regla de gasto de 2018. "No creo que en la mente de la Junta esté incumplir la ley", ha remarcado Fernández.

Todo ello después de que el Ministerio de Hacienda haya comunicado al Gobierno andaluz que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido este objetivo del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y reclame al Ejecutivo de PP y Cs, que preside Juanma Moreno, que presente el citado plan de ajuste.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández ha precisado que "el cumplimiento de la ley no está sometida a negociación, simplemente se cumple", en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No obstante, ha añadido que con el presidente andaluz "siempre da la impresión de que la culpa es de otros".

Por ello, le insta a que "deje de hacer oposición y que asuma que es el presidente de los andaluces con todas las consecuencias" porque "buscar excusas no es ser responsable". En este sentido, ha insistido en que "cuando se toma una decisión simplemente cumpliendo la ley", refiriéndose a la comunicación por parte del Gobierno, "no se puede decir que sea una decisión discriminatoria o arbitraria o porque se le tiene ojeriza a no se qué gobierno".

Al respecto, ha recordado que en "los dos intentos que ha hecho el Gobierno del PSOE para flexibilizar el déficit de las comunidades se ha encontrado en contra al PP", así como que en diciembre de 2018 votó en contra en el Senado de una propuesta del PSOE para aumentar el margen de déficit de las comunidades.

De igual modo, ha destacado que en febrero de 2019 cuando el gobierno de Pedro Sánchez presentó el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "se planteaba una fórmula para corregir una norma del anterior ministro de Hacienda Cristóbal Montoro sobre las liquidaciones de IVA a las comunidades, que hubiera permitido a la Junta tener un ingreso de 500 millones de euros, y también votó en contra el PP".

Por último, ha recordado que los PGE "no se aprobaron porque PP, Cs y los independentistas votaron en contra", por lo que considera que el presidente de la Junta, "desde este punto de vista, tendría que buscar las responsabilidades en su propia casa y no mirar siempre fuera".