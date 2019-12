Marta Rovira (ERC) avisa de que no dialogarán "gratuitamente"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha avisado este sábado de que no dialogarán "gratuitamente como si nada hubiera pasado" porque no confían en las instituciones españolas, que considera inmersas en una crisis de confianza y legitimidad.

En un discurso en el 28 Congreso de ERC, en el que ha intervenido por medio de videoconferencia, ha calificado de "cantos de sirenas" algunas apelaciones al diálogo, y ha afirmado que no puede haber negociación entre iguales cuando es el Estado quien dicta sus condiciones, según ella en función de sus intereses económicos o políticos.

Para Rovira, lo que considera represión es todavía un obstáculo que impide avanzar en el diálogo: "No es posible la resolución del conflicto político si no se para la represión, sin una amnistía para los presos políticos".

También ha criticado que los partidos de izquierda no se hayan alineado con los republicanos en la denuncia de esta situación: "Han dejado caer las banderas de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, banderas que el independentismo siempre ha enarbolado y que ahora más que nunca alzamos".

"¿Por qué esta hipocresía, ante la causa general contra el independentismo? ¿Por qué? Este no es un camino de matices, es un camino de blanco y negro. O defiendes los derechos humanos, o eres cómplice de la represión", ha asegurado.

A su entender, en la agenda política de los últimos cuatro años se ha dado un punto "de no retorno, porque la respuesta a las reivindicaciones democráticas de la mayoría de Cataluña fue el uso de la violencia de forma desproporcionada e injusta y su exaltación política institucional, con discursos reales y condecoraciones solemnes posteriores".

DECISIÓN DEL TJUE

Ha destacado que empiezan a tener "victorias" --en referencia a la decisión del TJUE de reconocer la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras--, que a su entender reafirman la legitimidad de las reivindicaciones independentistas ante Europa y las Naciones Unidas.

"Fijaos en lo que hemos aportado: que los ciudadanos europeos puedan elegir a sus representantes", y ha añadido que los republicanos deben asumir la causa de la defensa de los derechos humanos ante la posibilidad de que alguien la coja en su lugar, y contra ellos.

También ha explicado el que considera que debe ser el objetivo de ERC en los próximos años: "Tenemos que ser más, con más legitimidad: que lo que defendemos nosotros, pretendemos y queremos que es lo mejor para el país no sea percibido como una amenazada, agresión o crimen".

Según ella, actualmente son considerados "delincuentes por los hechos, y posibles delincuentes" por sus ideas, en un Estado en el que a su entender se criminaliza y reprime al movimiento independentista.

Ante ese escenario, el ejercicio del derecho a la autodeterminación pasa por un referéndum como el que en su día ya defendió la ciudadanía, ha dicho, aunque ha advertido: "No se debe idealizar aquello que no existió, solo aquello que nos sirvió para alcanzar una meta, un objetivo común".

AL INDEPENDENTISMO

Rovira se ha dirigido a otras fuerzas independentistas: "Quiero ser muy clara. Consensuar no significa competir ni uniformar, significa hablar, ponerse de acuerdo, escucharse, ceder para sumar y coordinar, y es necesario que los esfuerzos se pidan a todos, no siempre a los mismos".

Ha preguntado al plenario si les acompleja algo --a lo que el auditorio ha respondido que no--, y a continuación ha afirmado que en ERC no tienen tiempo que perder sino "una república por construir", por lo que no pueden estar pendientes de los oportunistas.

MARTA VILALTA

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha inaugurado el Congreso recordando a los presos del partido y reivindicando su historia: "Pese a los intentos de descabezarnos, pese a la represión que nos ha querido debilitar, hoy decimos más que nunca que estamos aquí sabiéndonos fuertes".

Ha reiterado su apuesta por la vía política para resolver el conflicto catalán y ha manifestado la voluntad de la formación para asumir responsabilidades para hacer "política en mayúsculas", que considera que ha faltado en los últimos años.

Asimismo, ha pedido persistir y no desfallecer para convertir ERC en "el instrumento mejor y más útil para el conjunto de la ciudadanía y conseguir la república catalana".

"Hoy empieza el invierno y podríamos pensar que empieza esa estación del año más fría, triste y oscura, pero hoy lo que pasa es que cada día que pase la luz irá ganando minutos a la oscuridad porque el día empezará a alargarse. Que hoy sea el inicio de la cuenta atrás definitiva para cuando llegue la república catalana", ha concluido.

1.700 PERSONAS

El Congreso ha comenzado con la elección de la mesa, que estará presidida por la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, y Vilalta ha informado que están presentes unas 1.700 personas.

De otros partidos y entidades han asistido como invitados Eduard Pujol (JxCat), David Bonvehí (PDeCAT), Joan Mena (comuns), Toni Castellà (Demòcrates), Mertxe Aixpurua (Bildu), Rubén Cela (BNG), Elisenda Paluzie (ANC), Joan Vallvé (Òmnium), Camil Ros (UGT Catalunya) y Javier Pacheco (CC.OO. Catalunya), entre otros.