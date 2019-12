Podemos se prepara para una cascada de cambios al entrar al Gobierno

El grupo parlamentario de Unidas Podemos se prepara para una cascada de cambios derivada de la previsible entrada de sus principales líderes en el Gobierno, que conllevará la sustitución de Irene Montero como portavoz, un cargo para el que suenan el tándem formado por Noelia Vera y Pablo Echenique.



A la espera de que ERC y el PSOE concreten un acuerdo para la investidura que en Podemos dan por hecho que saldrá adelante, la formación se prepara para un salto al Ejecutivo que tendrá consecuencias en el partido pero sobre todo en el grupo parlamentario.



Para empezar, Irene Montero, que ahora es la portavoz del grupo en el Congreso, está llamada a ser la próxima ministra de Igualdad, según fuentes de la formación.



La certeza es que habrá relevo en el grupo parlamentario y, según han indicado a Efe distintas voces de Podemos, la actual portavoz adjunta, Ione Belarra, no está entre las quinielas para quedarse al mando porque se incorporaría también al Gobierno con algún cargo intermedio, previsiblemente junto a Irene Montero.



Ante esa tesitura, la portavoz en el partido, Noelia Vera, y el exsecretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se perfilan como los llamados a marcar el liderazgo del grupo en el Congreso, un tándem que ya protagonizaban en el partido hasta que Echenique pasó a ocupar la Secretaría de Acción de Gobierno.



En el grupo parlamentario se quedará también Rafael Mayoral, que ganará peso con portavocías en comisiones y tratará de marcar una voz propia y mantener la conexión con la sociedad civil.



Una de las preocupaciones de Unidas Podemos es que Vox y su entorno impulsen movilizaciones en la calle.



El grupo parlamentario buscará tener una señal de identidad propia, en la que se apoye al Gobierno pero se señalen también necesidades y carencias si las hay. Y uno de los líderes de Unidas Podemos avanza que la mejor forma de apoyar al Gobierno es tener la valentía de señalar si se equivoca para ayudarle a mejorar.



También el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, tendrá voz en el Congreso e irá ganando visibilidad como responsable del partido una vez que Irene Montero y Pablo Iglesias se centren en cuestiones gubernamentales, este último como vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.



Aunque la formación está sumida en un silencio informativo mientras espera a que el PSOE obtenga los apoyos necesarios para la investidura, hay ya varias incógnitas casi despejadas y se da por hecho que Unidas Podemos tendrá, además de la vicepresidencia, los ministerios de Igualdad, Trabajo y Universidades.



Esta última cartera parece la reservada para la confluencia catalana, En Comú Podem, que apunta a Rosa Lluch como una de las posibles titulares.



Solo en el caso de que haya un cuarto ministerio para Unidas Podemos tendría posibilidad de ocuparlo Alberto Garzón, que dice estar dispuesto a ser ministro y ya ha avisado de que quien sea titular por parte de IU tendrá que representar a todos los militantes y no "a uno nada más", en referencia a Yolanda Díaz, la líder de Galicia en Común que se vislumbra como futura ministra de Trabajo.



Los de Podemos confían en que pronto se cumplan sus previsiones y logren finalmente el objetivo con el que se presentaron a los comicios del 28A y también a los del 10N, entrar en el Gobierno, aunque por el momento su actitud es la de esperar en silencio a que el PSOE acabe de atar las abstenciones de ERC.



Confían en que el acuerdo no fracasará, pero en la dirección de los morados tienen la sensación de que cada vez es más difícil que la investidura salga adelante este año.