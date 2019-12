PP-A acusa a Sánchez de usar medidas para "echar basura" a Díaz

El PP-A ha acusado este viernes al Gobierno central y a su presidente, Pedro Sánchez, de querer utilizar las medidas sobre Andalucía para "echarle basura" a la expresidenta socialista Susana Díaz, "desde la deslealtad más absoluta, pensando en el partidismo y en sus cuitas internas".



El portavoz adjunto en el Parlamento, Pablo Venzal, ha denunciado en rueda de prensa que el Gobierno "castiga" a Andalucía para "enjugar sus vergüenzas" respecto a las reclamaciones de Bruselas y de paso hacerle "una enmienda" a las políticas de Díaz a cuenta de las "cuestiones internas" que tienen.



Ha recordado que por ejemplo se mandó una carta "que no tenía sentido" hablando de que se había detectado un exceso de gasto farmacéutico en 2018 respecto a lo presupuestado, que "enmascaraba" la subasta de medicamentos, algo que Venzal cree que se hizo para que el PP la usara "en contra del anterior Gobierno".



"Esa es su forma de hacer las cosas", ha opinado Venzal, quien ha lamentado que esa actitud ahora sí afecta a los andaluces con la decisión de no pagar a las comunidades el mes trece del IVA.



Ha calificado al Ejecutivo central de "trileros" porque retienen esas cantidades y ha advertido de que lo están haciendo para utilizar esos fondos para "enjugar" su déficit ante las reclamaciones de Bruselas y "tapar sus vergüenzas".



El portavoz del PP ha dicho que sin estos 530 millones se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit de 2019 y además se impedirá que el presupuesto de 2020 pueda ser más expansivo.



La reclamación en los tribunales de ese dinero, según Venzal, tan sólo "estaría bien como gesto", ya que a nivel efectivo cree que llegaría antes el dinero que la sentencia sobre este asunto.



Ha argumentado que cuando esté hecha la liquidación de la Administración General del Estado, donde el Gobierno haya hecho "suyo" ese dinero, "seguramente ya no tendrá problema en darle el dinero a las comunidades en 2020".



Ha considerado que la estrategia del Ejecutivo central es conseguir que "incumplamos todos" el objetivo de déficit.



Sobre la reciente misiva de Hacienda, Venzal ha manifestado que si se trasladan los "recortes" que plantea el Gobierno con un plan de ajuste sólo puede haber dos vías, el aumento de la presión fiscal o congelando el gasto público.



Ha cuestionado qué necesidad tenía la ministra en funciones, María Jesús Montero, de enviar una carta de ese tipo poco antes de la liquidación del 2019 si no es "enmascarar sus cuentas" y pasar "facturas pendientes internas" y hacer "ajustes de organización en su partido" porque hablaban mal del anterior ejecutivo socialista.



Venzal ha comparado al Gobierno central con un pirómano que incendia el bosque y que después también esconde las llaves del almacén donde están los camiones de bomberos para apagarlo.



Ha reclamado al PSOE andaluz que se ponga de parte de las reivindicaciones de la Junta, ya que en caso contrario estará "demostrando" que durante los años pasados ha estado haciendo una defensa del andalucismo "de boquilla".