Bosquet: Está casi lista la reforma del reglamento del Parlamento

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha anunciado este viernes que próximamente presentará a los grupos parlamentarios una reforma del reglamento de la Cámara para dinamizar la actividad, acortar los tiempos de intervención y regular las comisiones de investigación.



En una entrevista en el programa 'Buenos Días', de Canal Sur Televisión, ha avanzado que los servicios jurídicos del Parlamento tienen prácticamente terminado el borrador de la reforma del reglamento que trasladará a los portavoces de los grupos para que hagan sus aportaciones y consensuar el texto durante el trámite parlamentario.



Ha reconocido que es complicado consensuar dicha reforma, si bien ha explicado que son necesarios los cambios en las reglas de funcionamiento de la Cámara para adecuar usos y costumbres que no están regulados y las comisiones de investigación, entre otros puntos.



En su primer año al frente de la presidencia de la Cámara andaluza, ha destacado los avances en modernizar esta institución, que además ha ganado en transparencia, si bien ha reconocido que en los debate parlamentarios existe un "ambiente de crispación permanente, que se debería suavizar".



Sobre los lazos con banderas de Andalucía que portaron ayer los diputados del PP y de Ciudadanos durante el Pleno parlamentario, Marta Bosquet ha defendido la iniciativa en "defensa de Andalucía" como respuesta ante la decisión del Gobierno central de negar el acceso de Andalucía a los mercados financieros por no haber cumplido las reglas de la estabilidad financiera cuando era consejera de Hacienda la ministra del ramo en funciones, María Jesús Montero.



A su juicio, se deberían haber sumado el resto de los grupos a esa inicativa porque hay que ser "coherentes" y defender las mismas ideas cuando se está en el Gobierno y en la oposición, y ha afirmado que "Andalucía no debe patrimonializarla ningún partido".



Preguntada por las negociaciones de Pedro Sánchez para formar gobierno en España, Bosquet le ha pedido que haga un "ejercicio de responsabilidad y mire a los partidos constitucionales" -PP y Ciudadanos- en vez de a los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña y se ha mostrado convencido de que el PP "no le negaría su apoyo si Sánchez hace un amago" de acercamiento.



En este sentido, ha abundado en que es necesaria una "reacción" de Sánchez tras la decisión de la Justicia Europea de respaldar al dirigente de ERC encarcelado Oriol Junqueras.



A este respecto, la presidenta del Parlamento andaluz ha sostenido que la ejecución de la sentencia condenatoria de Junqueras es firme y "no tiene que supeditarse a pedir un suplicatorio" al Tribunal Supremo, por lo que, en su opinión, "no tiene sentido retrotraer las actuaciones" que propone Esquerra Republicana de Cataluña.