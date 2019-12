Boye: Puigdemont tiene inmunidad pero le aconseja no venir a España

Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado este viernes que su cliente "tiene inmunidad plena para moverse" por la Unión Europea, pero le ha aconsejado no entrar a España porque no se fía de que el Tribunal Supremo la vaya a respetar.



En una entrevista en Radio Euskadi, Boye ha opinado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha evidenciado que "ya en abril " tanto Oriol Junqueras como su cliente "tenían inmunidad" y que el juicio en el Supremo no debió de celebrarse.



La resolución del TJUE sobre Junqueras abre la puerta a que se reconozca la inmunidad de Carles Puigdemont y del exconseller de Salud Toni Comín, que fueron elegidos europarlamentarios en las elecciones del pasado 26 de mayo.



El TJUE ha reconocido este jueves que la inmunidad de los europarlamentarios "es la misma que la de los diputados y senadores y ello significa que ya en abril tenían inmunidad" cinco de los procesados "y, sin embargo, continuó el juicio contra ellos".



"En un ejercicio de honestidad", los encarcelados "deberían salir en libertad y debería replantearse el TS, con serenidad, qué es lo que quiere hacer con el juicio y la sentencia, que no han resistido dos meses", ha reflexionado.



Según ha adelantado, a partir de este momento el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "va a entrar en cualquier momento al Parlamento europeo" ya que "es eurodiputado desde que fue elegido".



Boye ha analizado que, tras esa sentencia "Puigdemont tiene inmunidad plena para moverse por todo el territorio de la UE, incluida España, pero visto lo visto con Junqueras, creo que es poco de fiar el respeto a la inmunidad que pueda tener el Tribunal Supremo" y por tanto, su consejo como abogado "es que se mantenga en los países democráticos" que están "de los Pirineos para arriba".