Parlamento pide que los partidos sean responsables en casos corrupción

El Parlamento de Andalucía ha aprobado una proposición no de ley de Ciudadanos que pide al Gobierno central reformas normativas y cambios en el Código Penal para establecer la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos por los delitos que hayan cometido en casos de corrupción como el de los ERE.



La iniciativa, aprobada con los votos a favor del PP, Ciudadanos, Vox y Adelante Andalucía, mientras el PSOE se abstuvo, pretende fijar las responsabilidades subsidiarias de los partidos en episodios de corrupción que han sido la causa de la pérdida de confianza entre los ciudadanos, según la diputada Teresa Pardo.



La corrupción es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, sostuvo Pardo, que citó la sentencia del caso de los ERE y dijo que la recuperación de dinero público defraudado está en "peligro" al haberse "retirado" la Junta de Andalucía de la acusación particular en el procedimiento.



También dijo que la "corrupción ha desangrado" el PP por su distintos casos.



Además, justificó la propuesta en la idea de que la lucha contra la corrupción debe ir acompañada de la recuperación de cantidades "sustraídas" al erario público mediante actuaciones legales y medidas preventivas y de control de los partidos.



Por ello, Cs ha propuesto que el Parlamento inste a la Junta a que pida al Gobierno central la reforma del artículo 120 del Código Penal para establecer la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos por los delitos cometidos de sus empleados o representantes públicos en el desempeño de sus funciones.



El socialista Juan Pablo Durán denunció el "populismo y oportunismo" de una propuesta propia de un partido "irrelevante" que ha sido "castigado" en las urnas y que quiere "sacar rédito" político con "mentiras y medias verdades".



Además, dijo sentirse "orgulloso" de ser del PSOE-A y defendió la "honestidad" de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso ERE.



El PP-A compartió el "espíritu" de la propuesta, aunque esgrimió que ya se han realizado reformas legales que recogen la responsabilidad civil subsidiaria en varios tipos de delito, explicó Pablo Venzal, que rechazó que este tipo de delitos no prescriba.



Por Adelante Andalucía, Maribel Mora ha criticado a Cs por no explicar el contenido de la reforma del Código Penal que pide y ha opinado que la iniciativa es "demagógica, una barbaridad y técnicamente un churro".



Benito Morillo, de Vox, que se mostró partidario de acabar con la prescripción de los delitos de corrupción, afeó a Cs que haya "sustentado" durante cuatro años al Gobierno anterior del PSOE-A y criticó también otros casos del PP como la Gürtel o el caso Bankia.