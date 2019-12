Elementos indispensables que no pueden faltar en tu cocina

Si estás pensando en estrenar cocina nueva porque hayas hecho una reforma o quieras darle un aire nuevo a la que tienes apostando por la remodelación y decoracion de cocinas, tienes que saber que hay una serie de elementos que no pueden faltar en tu cocina. Se trata de básicos que no pueden faltar en ninguna cocina y que sin embargo en ocasiones descuidamos o pasamos por alto. Vamos a repasar todos estos elementos para tener claras cuáles son nuestras opciones en este sentido.

No te olvides de la decoración

En muchas ocasiones pensamos en la cocina solo en términos funcionales y esto es un error. Lógicamente no debemos descuidar que en la cocina de nuestra casa no tengamos todos los elementos indispensables para poder cocinar, pero no debemos obsesionarnos con ello y dejar de lado la decoración. La decoración de nuestra cocina es clave para lograr un espacio agradable en el que realmente nos apetezca estar.

Hay que pensar que normalmente vamos a pasar mucho tiempo en la cocina. Ya sea cocinando o bien porque también la utilicemos como comedor. Escoger bien los azulejos que vamos a poner en la cocina, la encimera y los elementos de decoración que queramos introducir será la diferencia entre una cocina en la que realmente nos gusta estar y una cocina aburrida.

Cuanto más tiempo dediquemos a esta tarea más conseguiremos acercarnos a lograr una cocina que sea una estancia más de nuestra vivienda en lugar de una simple cocina. En una cocina agradable podremos estar con nuestros amigos disfrutando de una agradable charla y también con nuestra familia disfrutando de agradables comidas.

Espacios que no deben faltar en ninguna cocina

Hay una serie de espacios que no debemos dejar de introducir en cualquier cocina. Por un lado tenemos que pensar que hay que habilitar una zona para comer. Puede tratarse de una mesa, que podría ser plegable en caso de que tuviésemos una cocina muy pequeña, pero deberíamos tener una para comer. También podría ser una barra americana a modo de pesa que utilizaremos para sentarnos a disfrutar de la comida.

Además tenemos que pensar que hay que contar con un espacio lo suficientemente cómodo en la encimera para poder cocinar comodamente. Cuando cocinamos tenemos que preparar alimentos, cortaros y manipularlos y hay que poder hacerlo cómodamente.

Hay que conseguir también espacio para herramientas de cocina. Si tenemos un robot de cocina en casa ya ocupará un lugar en la encimera, pero además hay que contar con que en ocasiones tenemos que utilizar una batidora y otros utensilios y necesitamos espacio para poder trabajar con ellos cómodamente.

Y por supuesto no pueden faltar las áreas del fregadero, los fuegos y la zona destinada a cada uno de los electrodomésticos. Como mínimo hay que pensar en poner un frigorífico que también tenga congelador, un horno, un microondas y si podemos permitírnoslo lo ideal es contar también con un lavavajillas que nos hará la vida mucho más fácil.