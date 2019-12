Sindicatos valoran éxito huelga aeronáutica, que patronal baja al 10%

La UGT y CCOO han calificado de "éxito" la huelga convocada este miércoles en el sector aeronáutico de Sevilla, secundada por un 80 % de los más de diez mil trabajadores del sector, según estos sindicatos, porcentaje que la patronal Fedeme rebaja a un 10 %.



Manuel Ponce, responsable de la Federación de Industria de UGT de Sevilla, ha destacado a Efe que el paro, apoyado también por CGT y SAT, ha sido casi total en las 86 empresas del sector, en especial, en las ubicadas en el parque aeronáutico de Aerópolis.



Este conflicto comenzó cuando la empresa Alestis, adquirida este año por el grupo castellanoleonés Aciturri, decidió asumir la carga de trabajo que tenía subcontratada a la firma LTK400 y no renovarle este contrato, tras lo que esta última contrata anunció el despido de 40 empleados.



Pero UGT, CCCO, CGT y SAT han extendido su denuncia a lo que consideran la desregulación y precarización laboral de las empresas aeronáuticas sevillanas, de la que culpan al consorcio europeo Airbus, del que el sector aeronáutico andaluz, el segundo en importancia de España, depende en un 80 %.



"Desde hace varios años ha habido una política de Airbus de adjudicación de carga de trabajo para empresas que incumplen el convenio del metal y aplican otros convenios que no reflejan la actividad principal de los trabajadores", ha destacado Ponce.



Ha añadido que la mayoría de las contratas auxiliares que trabajan para Airbus se ven obligadas a presentar ofertas "mucho más baratas", gracias a que "incumplen" el convenio del metal y "precarizan" las condiciones laborales.



Manuel Jiménez Gallardo, máximo responsable del Metal de UGT Andalucía, ha demandado de Airbus "más carga de trabajo" para sus factorías en Andalucía y para la industria auxiliar, en especial de aviones civiles, "que están ahora mismo en un momento histórico y que están viniendo migajas solo y exclusivamente para Andalucía".



Juan Antonio Caravaca, secretario general de Industria de CCOO de Sevilla, ha destacado que "más allá" de la demanda de más carga de trabajo, la huelga se ha convocado porque las adjudicaciones de Airbus de los últimos meses "se realizan a aquellas empresas que precarizan las condiciones laborales", en perjuicio de las que aplican el convenio en vigor.



"Airbus tiene una estrategia clara de reducción de costes, a pesar de los múltiples beneficios que está teniendo, y quiere hacer pagarlo a los trabajadores de las empresas subcontratistas, y Comisiones Obreras no lo vamos a permitir", ha apostillado



Para la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (Fedeme), el paro ha sido "un fracaso" porque ha sido secundado "mínimamente" apenas por un 10 % de los trabajadores.



Ha censurado que "al estar concentrada la mayor parte de las empresas del sector en pocas ubicaciones, sí han conseguido paralizar la actividad mediante acciones violentas y de coacción, impidiendo el acceso de estos trabajadores a sus puestos de trabajo", según un comunicado.



Fedeme ha destacado que la huelga "no ha tenido incidencia alguna" en los centros de trabajo alejados de los puntos donde han actuado los piquetes sindicales: el Parque Aeronáutico Aerópolis y plantas de Airbus, "al objeto de atraer el foco mediático".



“Esta huelga iba dirigida implícitamente contra Airbus y esto es algo que sabía todo el sector y que se ha corroborado con las últimas declaraciones realizadas ayer por el CEO de la compañía en la que se anuncian medidas de ahorro en su división de Defensa", ha opinado Fedeme.



La patronal sevillana ha augurado "un año complicado" para el sector, pero ha advertido de que los sindicatos "no pueden atacar a la industria auxiliar aeronáutica sevillana, que se ha mantenido en el estricto cumplimiento del convenio del metal y de las condiciones salariales y sociolaborales de sus trabajadores, ni a esta patronal a la que no se le había planteado ni una sola convocatoria de huelga en los últimos diez años".