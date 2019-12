Los exjugadores del Arandina permanecerán en libertad provisional

La Sala de la Audiencia Provincial de Burgos que ha juzgado el conocido como caso Arandina ha decidido mantener en la actual situación de libertad provisional a los tres condenados a 38 años de prisión por agresión sexual cometida contra una menor, de 15 años, han informado fuentes del TSJCyL.



La Sala también ha mantenido una fianza de 6.000 para cada uno, que ya había sido abonada cuando se decretó la libertad provisional durante el periodo de instrucción.



Tras una vista de unos 20 minutos, los tres magistrados han decidido esperar antes de tomar una decisión respecto a las peticiones de encarcelamiento formuladas por las tres acusaciones o el mantenimiento en libertad con condiciones que han plantado las defensas, tras lo que finalmente han optado por la primera solicitud.



Unas cien personas se han concentrado a favor de los condenados y una veintena a favor de la víctima frente al Palacio de Justicia de Burgos, donde se ha celebrado la vista.



La abogada de la familia de la menor, Patricia Ortiz, ha pedido respeto para la sentencia y para la menor, que ha recordado que lo era cuando sucedieron los hechos que se consideran probados en la sentencia y sigue siéndolo ahora.



Ha anunciado que denunciarán la difusión de mensajes de voz de la víctima, insultos y amenazas por redes sociales por las vías penal, civil y administrativa y ha asegurado que la menor está “francamente mal” y ni siquiera sale de su casa por la presión en las redes sociales.



Para el letrado de la acusación popular, de la Asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, que haya concentraciones a favor de los condenados es algo “inaudito”.



Ha insistido en que los tres condenados deberían entrar ya en prisión porque su situación ha cambiado a partir de la sentencia, con una pena de 38 años ante la que parece “más probable” que intenten huir.



El padre del condenado Carlos Cuadrado 'Lucho' ha considerado que no se ha demostrado la culpabilidad de los exfutbolistas y ha subrayado que no estará tranquilo hasta que se demuestre esa inocencia, algo “incongruente” porque hasta ahora lo que había que demostrar es la culpabilidad, no la inocencia.



El abogado de Víctor Rodríguez, Viti, otro de los condenados, ha opinado que la respuesta a la sentencia de la Audiencia provincial tiene que ser por las “vías legales”, con los recursos que presentarán, aunque ha expresado que entiende que haya personas de su entorno que se hayan puesto “nerviosas”.



La abogada del tercer condenado, de Raúl Calvo, Olga Navarro, ha confiado en que los tres sigan en libertad provisional como hasta ahora, a la vez que ha recordado que se podrían incluso aplicar más medidas para evitar el riesgo de fuga, como presentarse todos los días en el juzgado o llevar una pulsera de localización.