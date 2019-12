Marín espera una "rectificación" del Gobierno sobre los 'menas'

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado este miércoles que espera que el Gobierno central "rectifique" el "error" que, a su juicio, ha cometido, de "retirar casi 27 millones" de euros a Andalucía en ayudas para atender a los menores extranjeros no acompañados (menas) el próximo año 2020.

Así lo ha apuntado el vicepresidente de la Junta a preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de presidir la entrega de los premios Andalucía de Migraciones, en Sevilla, donde ha criticado que el Gobierno de España "ha decidido retirar esas ayudas para atender a estos jóvenes en la comunidad autónoma".

Marín ha recordado que la asistencia a estos menores se enmarca en las "competencias" de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, pero ha subrayado que desde la Administración autonómica "tenemos que reclamar que esos casi 27 millones de euros lleguen a Andalucía, porque tenemos que atender a estas personas y no podemos hacerlo solos".

En esa línea, el vicepresidente ha anunciado que desde la Junta van a "reclamar la solidaridad y el apoyo del Gobierno de España en una materia que incumbe a todos", y al respecto ha aludido a los "problemas que tenemos con los 'menas' en Andalucía", y a la "falta de solidaridad de otras comunidades autónomas a la hora de poder atender y distribuir a estos jóvenes por todo el territorio nacional".

Ha lamentado que a esta situación se suma ahora "una falta de financiación por parte del Gobierno de España de casi 27 millones de euros", y ha agregado que "la única posibilidad que tendría el Gobierno de Andalucía de poder cubrir" ese montante "es sacarlo de autofinanciada, es decir", que "otra vez es la Junta de Andalucía la que tendrá que asumir competencias que le corresponden al Gobierno de España", según ha criticado.

En esa línea, Marín ha comentado que no cree que eso deba ser así, y ha insistido en que, "dentro de la lealtad institucional", desde la Junta "vamos a intentar reclamar esas cantidades y que finalmente podamos seguir prestando esos servicios a los 'menas' en Andalucía".

Y es que, según ha subrayado, los centros donde se atiende a estos jóvenes "tienen que estar abiertos" y "tenemos que tener todo lo necesario" para prestarles asistencia, y no sólo "alimentación o atención médica", sino también procurar su "formación e inserción", y, además, a los profesionales encargados de todo ello "hay que pagarles".

Por eso, según ha reiterado, desde el Gobierno central "no pueden decirnos ahora que no contemos con ese dinero para 2020". "Creo que es un error" y "espero que haya una rectificación, y que, dentro del ámbito de las negociaciones donde podamos hablar con algún interlocutor, cuando lo haya dentro del Gobierno de España, nos sentaremos, hablaremos, intentaremos dialogar, hacer razonar" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, según ha continuado Marín.

Así las cosas, el vicepresidente de la Junta ha advertido de que "no vamos a dejar de intentarlo, porque es nuestra obligación", porque "estamos prestando un servicio a los andaluces y a las personas que residen en Andalucía", independientemente de su origen, y ésta es una cuestión básicamente de "solidaridad e igualdad" a la que "no podemos ni vamos a renunciar a ella porque haya una actitud de un Gobierno de España que parece que no le gusta que en Andalucía gobiernen PP y Ciudadanos", según ha zanjado Juan Marín.