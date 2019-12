Cs pide reprobación de Montero y del exconsejero Ramírez de Arellano

Ciudadanos (Cs) ha presentado en el Parlamento una iniciativa que pide la reprobación de la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, y del exconsejero de Hacienda Antonio Ramírez de Arellano como responsables de la elaboración y ejecución del presupuesto de la Junta de 2018.



Se trata de una proposición no de ley que insta también al Gobierno central a desbloquear la "intervención" de las cuentas andaluzas, después de que el Ministerio de Hacienda haya pedido a la Junta que presente un plan de ajuste tras incumplir el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del 2018, año en el que gobernaba el PSOE-A.



En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, ha acusado hoy al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "poner en jaque" el crecimiento de Andalucía al no permitir que la comunidad se financie en los mercados y tenga que adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).



"Sánchez y Montero son un dúo letal contra la comunidad. Ahora Montero (ex consejera andaluza de Hacienda) con sus cuentas chapuceras de 2018 y su incompetencia pretende que los andaluces paguemos el pato de su falta de gestión y el despropósito de la cuentas del PSOE-A", ha denunciado.



Según el representante naranja, se trata de una "venganza y un veto" político de Sánchez por el "mal perder sin justificación alguna".



A esta decisión de Hacienda, Romero ha sumado los 1.350 millones de entregas a cuenta y liquidación de IVA a Andalucía aún por pagar o que no se haya concretado la demanda de la comunidad de recibir 4.000 millones anuales por el futuro modelo de financiación autonómica, una reclamación que "pedía" Montero como consejera, ha subrayado.



"Sánchez y Montero ponen una zancadilla por detrás a la comunidad que más crece y que presenta primero las cuentas", ha remarcado el portavoz, que ha criticado el "silencio cómplice" de la secretaria general y presienta del grupo del PSOE-A, Susana Díaz, a la que ha pedido "integridad y valentía" para defender a la comunidad.



Por todos estos motivos, Romero preguntará este jueves en el pleno del Parlamento al presiente Juanma Moreno qué explique lo hará para defender a los andaluces ante el "acoso y chantaje" del Gobierno de Sánchez.