Vox: Hay que empezar a repatriar a menores inmigrantes no acompañados

Vox considera que "hay margen" para recortar en la acogida de menores inmigrantes no acompañados y ha reclamado que se cumplan la ley y los convenios internacionales que tiene España, por lo que entienden que "lo que se tiene que hacer es empezar a repatriar" a estos jóvenes a sus países.



El portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, se ha pronunciado así en rueda de prensa al ser preguntado por la decisión del Gobierno central de no financiar el próximo año la acogida de menores en la comunidad, ya que la Junta asegura que se ha negado "aportación alguna" tras pedirlo en junio y septiembre.



Vox cree que se debe cumplir con los tratados internacionales repatriando a los menores y a su entorno familiar cuando se conoce de dónde proceden, ya que ha explicado que hay muchos centros en los que incluso reciben visitas de sus allegados.



Ha criticado la "falta absoluta de coherencia" del Gobierno central, que "recorta" la financiación mientras "jalea" al Defensor del Pueblo para que "actúe contra Vox por un delito de odio" por las declaraciones de algunos de sus líderes.



Hernández sí ve "margen" para recortar en la atención a los menores, ya que lo único en lo que "habría que afinar" y que no podría tener una bajada de las partidas sería la seguridad de los centros.



El Gobierno andaluz exigió ayer martes al Gobierno central que lleve a cabo una "adecuada financiación" para atender a los menores y también reclamó "el reparto solidario" entre comunidades.



El Ejecutivo central aportó para el 2019 un total de 26 millones, con las que se han sufragado 1.389 plazas, pero a partir del próximo año esa partida no existiría, por lo que tendrá que financiarlo todo la Junta, según el informe que expuso la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.



Desde Andalucía se han enviado varias cartas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar esta financiación, que consideran "imprescindible" para atender con eficacia y eficiencia a los menores, aunque no se ha conseguido aportación.