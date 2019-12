Vox, dispuesto a "tumbar" el decreto de rebaja fiscal de Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que su formación está dispuesta a "tumbar" el decreto de rebajas fiscales del Gobierno regional porque no implica una reducción de impuestos significativa ni tampoco conlleva una rebaja de gasto que evite el "riesgo" de intervención por parte del Gobierno central a Madrid, como ha ocurrido en Andalucía.

Asimismo, ha remarcado que no ha habido negociación con su formación por parte del Ejecutivo regional de cara a esta medida y sobre las líneas maestras de los presupuestos del año 2020, algo que no ve "normal" al asegurar que la semana pasada tuvo un primer contacto de cinco minutos con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, tras más de 100 días de gobierno y no fue para hablar de las cuentas públicas sino de Telemadrid.

En una entrevista a Onda Madrid, recogida por Europa Press, Monasterio ha detallado que en ese encuentro con Lasquetty ya le avanzó la alta probabilidad de presentar una enmienda a la totalidad a este decreto porque no aborda una rebaja fiscal "suficiente", que ha definido como una "operación de maquillaje" con medidas que supone un impacto fiscal de solo 15 millones de euros.

Aparte, la portavoz de Vox en la Asamblea ha agregado que tampoco se produce una reducción de gasto "paralela" de una administración que, a su juicio, es "gigante" y con mucha "grasa administrativa" con subvenciones y "miles de puestecitos de políticos colocados". De hecho, ha espetado que en los 24 años de gobiernos del PP han convertido la Comunidad en una "gran agencia de colocación".

Por otro lado, también ha dicho que Ciudadanos y su líder, Ignacio Aguado, es la "parte trilera" del Ejecutivo porque mantiene una línea de no hablar con Vox y tratarles al socio de quien depende las leyes de "apestado", que es lo contrario a la forma de hacer política que ella defiende.

Por tanto, Monasterio ha instado a ambos a sentarse para poder definir cuanto antes unos nuevos presupuestos para 2020, que es lo que merecen los madrileños, dado que el año que viene arrancará con presupuestos prorrogados.

La dirigente de Vox ha señalado que las recetas económicas que defiende su formación son las que permiten "embridar" el gasto público porque en caso de no haber ese control, se dará una "oportunidad" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de intervenir Madrid como ya ha ocurrido en Andalucía.

"PP y Cs dependen de Vox (...) Lo que queremos es tumbar el proyecto del gobierno porque no rebaja los impuestos, aumenta el gasto y da argumentos a Sánchez para intervenir Madrid", ha zanjado Monasterio para asegurar que su objetivo es "dejar de poner parches" y sacar unos nuevos presupuestos con los que oponerse a las "políticas de la izquierda".