IU: "Sainete" la discusión de Gobierno y Junta sobre financiación

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha calificado de "sainete" la discusión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sobre la financiación y la petición de ajustes a la región por incumplir el déficit.



En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Valero ha argumentado que la "carta" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que pedía dichos ajustes a Andalucía "llegó antes de aprobar el presupuesto" autonómico y desde el Gobierno andaluz "no dijeron nada".



"Estamos aconteciendo a otra nueva sobreactuación del Gobierno andaluz que puede correr el riesgo de que pierda la credibilidad", ha afirmado Valero, quien ha recordado que antes de aprobar las cuentas para el próximo año "ya veíamos que unos archivadores se convertían en caja fuerte y se dejaba de hablar del presupuesto".



Ha añadido que mañana tiene lugar en el Parlamento andaluz un pleno monográfico sobre la sanidad pública que está "sufriendo recortes y está en una situación calamitosa" y "aparece otro tema que lo eclipsa".



Valero ha considerado que las quejas del Gobierno andaluz a la petición del Ministerio de Hacienda muestra la "incoherencia absoluta de un gobierno del PP" que fue el "artífice" de esta "ley de estabilidad presupuestaria y que fue quien impuso esta medida de recortes presupuestarios y falta de capacidad de financiación" de las comunidades.



Ante ello, IU ha establecido la necesidad de "acabar con estas políticas restrictivas" y volver a políticas "expansivas" que apuesten por la "inversión pública y por el gasto social" para "reactivar la economía y activar la financiación autonómica".



Según Valero, Andalucía va a aplicar recortes por la "reforma fiscal regresiva" del PP y Ciudadanos que "dejan de cobrar los impuestos que deberían pagar las grandes fortunas andaluzas" y ahora "quieren justificar esos recortes con la cata de Montero".



Por otro lado, el coordinador regional de IU ha asegurado que no espera nada de un eventual encuentro entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de Andalucía, Juanma Moreno, ya que ése último "ya se ha puesto claramente en frente de un gobierno que puede traer medidas sociales y progresistas que den un giro a años de recortes".



En este sentido, Valero ha criticado que Moreno "no se de cuenta" de que los intereses de Andalucía "deben primar por su interés partidista" y ha estimado que "debería ser proclive" a una "investidura productiva" para que haya una "legislatura de estabilidad, reformas y cambios para la mayoría social" en España.