Ábalos: Si no hay investidura se perderá la oportunidad del diálogo

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avisado este domingo de que si no prospera la investidura de Pedro Sánchez se perderá la oportunidad de resolver el conflicto catalán por la vía del diálogo, ya que "se demostrará que no hay posibilidades para el diálogo".



"Este es el momento y no sé si habrá otros momentos, pero en esto consiste la habilidad de la política: saber identificar claramente cuando se presentan las oportunidades. Por lo tanto, invito a que si tenemos que tomar una decisión, sobre todo si es una decisión valiente, lo hagamos ya", ha dicho durante su intervención en la clausura del XIV congreso del PSC.



Ábalos, que ha defendido que los socialistas se tienen que entender con ERC porque "no queda otra", ha urgido a investir a Sánchez para, dado este "primer paso", poder afrontar un "proceso de diálogo".





Y ha esgrimido: "Sin eso no hay nada. Empeñarse en poner condiciones sobre lo previo es absurdo porque es inútil antes de iniciar cualquier proceso ir planteando cuestiones que lógicamente deben resolverse en un trayecto que tampoco va a ser corto, porque los problemas importantes tampoco se resuelven de un día para otro. Y nosotros somos conscientes de la magnitud del desencuentro".En este sentido, ha lamentado que el debate se encalle en puntos como la "terminología", en si el catalán "es un conflicto de convivencia o un conflicto político", pues en su opinión lo mejor sería "que cada uno lo llame como lo quiera llamar"."Hay un conflicto y esta es la oportunidad para encararlo", ha resuelto.En su intervención, Ábalos ha cargado contra el "revanchismo" que demuestra la derecha cuando, "acomplejada por la ultraderecha", critica al PSOE por negociar con ERC sin plantear ninguna alternativa "responsable" para garantizar la gobernabilidad de España."Me parece de un cinismo y una hipocresía tremenda", ha deplorado el ministro en funciones, que ha deslizado que "si quieren otra solución está en sus manos".